Posłanka PiS została zapytana w radiu ZET o decyzję Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie pieniędzy dla PiS. PKW, wykonując postanowienie Sądu Najwyższego, przyjęła sprawozdanie finansowe komitetu PiS z wyborów parlamentarnych. "Pieniędzy nie ma i nie będzie. Na moje oko tyle wynika z uchwały PKW" - skomentował to w poniedziałek premier Donald Tusk.

Komunikaty premiera to jakiś inny poziom politycznej debaty, to coś, co nawet trudno skomentować - powiedziała posłanka w Radiu Zet. Mam wrażenie, że zostaliście państwo w jakiś sposób wykiwani przez Donalda Tuska - dodała Mirosława Stachowiak-Różecka zwracając się do koalicjantów Platformy Obywatelskiej.

Posłanka PiS: Nie uprzedził was Tusk?

W PKW są przedstawiciele wszystkich partii wchodzących w skład koalicji rządzącej. (...) Państwo do pewnego momentu byliście zgodni, a tu nagle zdziwienie, bo dwóch przedstawicieli PKW, rekomendowanych przez Platformę Obywatelską nagle wstrzymuje się od głosu- mówiła Mirosława Stachowiak-Różecka, odnosząc się do głosowania nad uchwałą PKW przyjmującą sprawozdanie finansowe PiS na podstawie decyzji Sądu Najwyższego. Nie uprzedził was Donald Tusk o tym, czy jak? zapytała.

"Robiliście to, co wam Donald Tusk kazał"

Jej zdaniem, ta sytuacja pokazuje, jak niewiele do powiedzenia mają koalicjanci Donalda Tuska. Była jakaś strategia, polityczne sterowanie, wszyscy byliście zgodni, robiliście to, co wam Donald Tusk kazał. Teraz nagle, bez uprzedzenia, zostaliście z taką informacją, że rekomendowani przez was przedstawiciele w tej instytucji konsekwentnie realizują decyzję Donalda Tuska, a dwóch rekomendowanych przez niego się wyłamało — powiedziała.