Już 18 maja odbędzie się pierwsza tura wyborów prezydenckich w Polsce. Ustępującym prezydentem jest Andrzej Duda, który urzędował przez dwie kadencje. Jak wynika z Konstytucji RP, Art. 127. "Prezydent Rzeczypospolitej jest wybierany przez Naród w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich i w głosowaniu tajnym. Prezydent Rzeczypospolitej jest wybierany na pięcioletnią kadencję i może być ponownie wybrany tylko raz". Czy trzeba iść do lokalu wyborczego? Czy w Polsce możliwy jest e-voting?

Co to jest e-voting?

E-voting to system głosowania elektronicznego, który umożliwia obywatelom oddanie głosu w wyborach przez internet za pomocą komputera lub urządzenia mobilnego. Wykorzystywany jest system, który w Polsce istnieje - dowody osobiste w postaci elektronicznej.

Czy w Polsce możliwe jest głosowanie elektroniczne, e-voting?

Polska ma możliwości techniczne przeprowadzenia tego typu głosowania. Uważa się natomiast, że jest to obarczone zbyt dużym ryzykiem, ze względu na ataki hakerskie i wyciek danych. "W aplikacji mObywatel są już pierwsze elementy, z których będzie można skorzystać w digitalizacji podejścia do wyborów. Jestem przekonany, że w ciągu 10 lat będzie można głosować w wyborach przez internet" - powiedział w rozmowie z PAP Mariusz Witczak (KO), szef podkomisji ds. zmian w prawie wyborczym.

Wiceminister Cyfryzacji Michał Gramatyka na początku października ub.r. ocenił, że w Polsce nigdy nie będzie głosowania w wyborach przez internet. Jego zdaniem e-voting nie ma sensu i jest narażaniem się na zbędne ryzyko. Ponadto jak stwierdził - przeszkodą jest m.in. zapewnienie tajności takiego głosowania.

Co to jest system e-wybory w wyborach prezydenckich?

E-wybory to usługa elektroniczna dostępna na stronie https://ewybory.msz.gov.pl. Dzięki niej wyborcy za granicą mogą zgłosić się do spisu wyborców, sporządzanych przez konsulów, bez wychodzenia z domu.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych przypomina, że wyborcy przebywający za granicą będą mogli oddać głos w obwodach głosowania, które zgodnie z ustawą z 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy - utworzy minister spraw zagranicznych. Będą mieć do dyspozycji ponad pół tysiąca obwodów głosowania za granicą.

System e-wybory nie służy do głosowania przez internet. Głos w wyborach można oddać wyłącznie w lokalu wyborczym, a korzystanie z usługi e-wybory w celu zgłaszania się do spisu wyborców będzie możliwe do 5 dnia przed dniem wyborów - czyli do 13 maja.

PKW zarejestrowała następujących kandydatów na Prezydenta RP: