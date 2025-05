Kwiecień 2025 roku przyniósł prawdziwy wyścig o fotel prezydencki, a internet stał się areną zaciętej walki o głosy wyborców. Debaty telewizyjne rozgrzały sieć do czerwoności, generując miliony wzmianek i komentarzy. Czy to jednak wystarczy, by wygrać wybory? Analiza danych z kwietnia pokazuje, że zasięg w mediach społecznościowych to nie wszystko, a kluczem do sukcesu może być autentyczność i umiejętność angażowania wyborców.