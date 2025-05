Stanowski przepytuje kandydatów na prezydenta

Stanowski na należącym do niego "Kanale Zero" przeprowadza wywiady ze kandydatami i kandydatkami na prezydenta naszego kraju. Pierwsza tura wyścigu do Pałacu Prezydenckiego już 18 maja. Stanowski do swojego programu zaprosił już wszystkich rywali w tym wyścigu. Gościły u niego Magdalena Biejat, Joanna Senyszyn, byli też Szymon Hołownia, Karol Nawrocki, Sławomir Mentzen, Grzegorz Braun czy Marek Jakubiak.

Reklama

Trzaskowski gorszy nawet od Brauna

Stanowski ze wszystkimi kandydatami, gdy zgadzał się z nimi w jakiejś kwestii przybijał popularnego "żółwika". Nawet z Grzegorzem Braunem uczynił to kilka razy.

Trwa ładowanie wpisu

W czwartkowy wieczór Stanowski wyjątkowo spotkał się z Trzaskowskim nie w studio "Kanału Zero", a w mieszkaniu kandydata na prezydenta RP popieranego przez Platformę Obywatelską na warszawskim Ursynowie.

Stanowski szybko zakończył rozmowę z Maciakiem

Obaj panowie rozmawiali ze sobą ponad dwie godziny. W tym czasie poruszyli wiele tematów. Jednak ani razu nie przybili ze sobą "żółwika". Wcześniej taka sytuacja zdarzyła się tylko raz, gdy gościem Stanowskiego był Maciej Maciak, ale trudno porównywać oba wywiady, bo rozmowa z Maciakiem trwała zaledwie chwilę. Po tym jak kandydat na prezydenta potwierdził, że podziwia Władimira Putina Stanowski zakończył z nim rozmowę i opuścił studio.