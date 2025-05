Wybory to nie tylko prawo głosu, ale też obowiązek pilnowania uczciwości procesu. Choć większość głosowań przebiega bez zakłóceń, zdarzają się sytuacje, które łamią prawo wyborcze — od agitacji w dniu głosowania po poważniejsze przypadki, jak fałszowanie dokumentów czy zastraszanie wyborców. Co zrobić, gdy jesteś świadkiem takiego incydentu? Sprawdź, gdzie i jak skutecznie to zgłosić.