Kaczyński na piątkowej konferencji prasowej nawiązywał do medialnych doniesień dotyczących internetowych spotów promujących kandydata KO Rafała Trzaskowskiego i atakujących jego konkurentów Karola Nawrockiego i Sławomira Mentzena z Konfederacji.

"Bardzo duża skala nadużyć"

Ocenił, że podczas obecnej kampanii wyborczej mamy do czynienia z bardzo dużą skalę nadużyć. Chodzi mi o to wszystko, co zostało oficjalnie ujawnione, jak dziś wiemy z dużym opóźnieniem przez NASK, i do tego jeszcze w pewnym specyficznym ujęciu – mówił. Jak dodał, chodzi o to, że w komunikacie NASK była mowa, iż trzech kandydatów jest przedmiotem tej akcji, chociaż – zaznaczył – nie wyjaśniono, że dwóch jest zaciekle atakowanych, a jeden jest wychwalany.

Reklama

To jest sytuacja, w której środki państwowe, a wiele wskazuje na to, że także zagraniczne, były użyte w sposób nielegalny, poza rejestrem, poza limitami wyborczymi w kampanii. To zostało użyte po to, aby – można powiedzieć – ukraść Polakom te wybory – ocenił.

Reklama

"Obowiązek patriotyczny"

Szef PiS apelował jednocześnie o udział w niedzielnych wyborach prezydenckich.

Chciałem zaapelować do Polaków wszystkich w istocie – poza tymi skrajnymi, mówię o skrajnej lewicy, ale także tej najskrajniejszej prawicy – którzy po prostu chcą dobra Polski, żeby uczestniczyli w tych wyborach. Żeby się nie zastanawiali, tylko po prostu poszli i głosowali na tego kandydata, który zapewnia, że katolików nie będzie opiłowywał, o wartości będzie dbał, Polskę będzie traktował jako zadanie główne i w gruncie rzeczy jedyne, i który będzie potrafił każdy rząd – i ten obecny, i ten który, daj Boże, powstanie w przyszłości – gonić do pracy dla Polski i korygować jego błędy. Takim kandydatem jest Karol Nawrocki– powiedział prezes PiS.

Dziś głosowanie na niego jest – można powiedzieć – obowiązkiem patriotycznym– dodał.

Wieczór wyborczy trzech serwisów Grupy INFOR

W niedzielę, 18 maja, o godz. 20:50 rozpocznie się wspólna transmisja wieczoru wyborczego zorganizowanego przez trzy serwisy grupy Infor PL – Dziennik.pl, Infor.pl oraz Forsal.pl.

Gospodarzem wieczoru będzie Piotr Nowak (Infor.pl), a wśród współprowadzących znajdą się Marta Kawczyńska (Dziennik.pl) i Szymon Glonek (Forsal.pl).

Program potrwa ok. 60 minut, a wśród zaproszonych ekspertów znajdą się Wojciech Szacki (Polityka Insight), prof. Rafał Chwedoruk (Uniwersytet Warszawski) i dr Jarosław Kuisz (Kultura Liberalna).