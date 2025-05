Wybory prezydenckie 2025. Trzynastu kandydatów walczy o prezydenturę. Co mówią najnowsze sondaże prezydenckie? Kto na prowadzeniu?

Do udziału w wyborach prezydenckich zostało zarejestrowanych trzynastu kandydatów. Wśród nich znajdują się zarówno politycy znani z polskiej sceny politycznej, jak i nowi pretendenci. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2025 roku odbędą się w pierwszej turze w niedzielę 18 maja. Jeśli żaden z trzynastu zarejestrowanych kandydatów nie uzyska bezwzględnej większości głosów, druga tura głosowania zaplanowana została na niedzielę 1 czerwca. Wybory te wyłonią następcę Andrzeja Dudy, którego kadencja prezydencka dobiega końca 6 sierpnia 2025 roku.

Kiedy wybory prezydenckie 2025?

Wybory prezydenckie w Polsce w 2025 roku odbędą się w niedzielę 18 maja (pierwsza tura), a jeśli żaden z kandydatów nie uzyska ponad 50 proc. głosów, druga tura zostanie przeprowadzona 1 czerwca. Lokale wyborcze będą otwarte od godziny 7:00 do 21:00 zarówno w Polsce, jak i w obwodach głosowania za granicą. Głosowanie za granicą odbywać się będzie wyłącznie osobiście w siedzibach obwodowych komisji wyborczych, a w krajach z różnicą stref czasowych głosowanie może odbyć się dzień wcześniej, czyli 17 maja.

Co należy zrobić, aby wziąć udział w głosowaniu?

Prawo głosu w wyborach mają pełnoletni obywatele polscy, którzy nie zostali pozbawieni praw publicznych ani wyborczych, a także Polacy przebywający za granicą, którzy dopełnili formalności związanych z rejestracją w spisach wyborców. Aby wziąć udział w głosowaniu, obywatele polscy muszą spełnić wymóg ukończenia 18 lat najpóźniej w dniu wyborów. Istniały również określone terminy i procedury dotyczące rejestracji w spisach wyborców, w tym dla osób przebywających za granicą. Szczegółowe informacje na temat praw wyborczych i sposobu głosowania są dostępne na stronach Państwowej Komisji Wyborczej oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Aby oddać ważny głos, wyborca musi zaznaczyć na karcie do głosowania symbol "X" wyłącznie przy nazwisku wybranego kandydata. Głosowanie odbywa się poprzez osobiste potwierdzenie tożsamości dokumentem (np. dowód osobisty lub paszport).

Cisza wyborcza przed wyborami prezydenckimi 2025

Lokale wyborcze będą otwarte w godzinach od 7:00 do 21:00. Cisza wyborcza rozpocznie się na 24 godziny przed dniem głosowania i potrwa do jego zakończenia. W związku z tym cisza wyborcza będzie trwała od dnia 17 maja 2025 roku od godziny. 00:00 do dnia zakończenia głosowania.

Wybory prezydenckie 2025. Oto kandydaci na prezydenta RP 2025

W wyborach startuje 13 kandydatów. Kandydaci na prezydenta RP w 2025 roku to: Artur Bartoszewicz, Magdalena Biejat, Grzegorz Braun, Szymon Hołownia, Marek Jakubiak, Maciej Maciak, Sławomir Mentzen, Karol Nawrocki, Joanna Senyszyn, Krzysztof Stanowski, Rafał Trzaskowski, Marek Woch i Adrian Zandberg.

Co mówią najnowsze sondaże prezydenckie 2025?

Według najnowszych sondaży, walka o fotel prezydencki wydaje się koncentrować wokół kilku głównych nazwisk. Badania opinii publicznej wskazują na wysokie poparcie dla Rafała Trzaskowskiego oraz Karola Nawrockiego, którzy w obecnych rankingach wysuwają się na prowadzenie. W czołówce poparcia utrzymuje się również Sławomir Mentzen. Pozostali kandydaci, w tym między innymi Szymon Hołownia, Magdalena Biejat i Grzegorz Braun, również uczestniczą aktywnie w kampanii, starając się przekonać do siebie elektorat.

Według najnowszych sondaży przed pierwszą turą, na prowadzeniu jest Rafał Trzaskowski z poparciem około 32-35 proc., a za nim Karol Nawrocki z około 25-26 proc. poparcia. Trzeci jest Sławomir Mentzen z około 10 proc. poparcia. Inni kandydaci, jak Szymon Hołownia, Magdalena Biejat czy Adrian Zandberg, mają poparcie na poziomie kilku procent.

Kampanie wyborcze kandydatów na prezydenta RP 2025

Kampania wyborcza każdego z kandydatów charakteryzuje się znacznym zróżnicowaniem ze względu na obecność wielu wyrazistych postaci. Kandydaci prezentują różnorodne programy i wizje dla Polski, poruszając kluczowe dla kraju kwestie społeczne, gospodarcze i polityczne.