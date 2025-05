Wszystko wskazuje na to, że jeszcze przed decydującym głosowaniem dojdzie do bezpośredniego starcia Rafała Trzaskowskiego i Karola Nawrockiego. Telewizja Polska – wspólnie z TVN24 i Polsat News – przygotowuje debatę prezydencką z udziałem dwóch kandydatów, którzy przeszli do drugiej tury wyborów prezydenckich. Nie wszyscy kandydaci zadeklarowali jeszcze swój udział.