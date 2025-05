Kandydat Konfederacji na prezydenta Sławomir Mentzen, który uzyskał 14,81 proc. głosów w pierwszej turze wyborów, we wtorek na platformie X zaprosił kandydata KO Rafała Trzaskowskiego i popieranego przez PiS Karola Nawrockiego – którzy przeszli do II tury wyborów – na rozmowę na jego kanale na YouTube. "Nie ma lepszego sposobu na przekonanie do siebie moich wyborców, niż pojawienie się w moich mediach społecznościowych" – napisał.

Zaskakująca propozycja Mentzena

Mentzen pod wpisem zamieścił link do filmu na YouTube. "Waszym zadaniem jest przekonanie moich wyborców do tego, że warto oddać głos właśnie na was. (...) To wy powinniście się zastanawiać, jak to zrobić. Pomyślałem, że wam w tym pomogę" – podkreślił. Polityk w filmie przedstawił deklarację z postulatami ważnymi dla jego wyborców, którą mieliby podpisać Trzaskowski i Nawrocki. Na jej podstawie jego zwolennicy – jak mówił – będą mogli wyrobić sobie zdanie ws. ewentualnego poparcia w II turze wyborów.

Błyskawiczna deklaracja Nawrockiego

Nawrocki poinformował we wtorek, że przyjmuje zaproszenie od Mentzena do rozmowy na jego kanale na YouTube i zapowiedział, że jest gotów do podpisania przedstawionych przez niego propozycji.

Wiadomo już też, że rozmowa Sławomira Mentzena z Karolem Nawrockim odbędzie się na kanale YouTube lidera Konfederacji w najbliższy czwartek, 22 maja, o godzinie 13:00.

Trzaskowski: Mamy już takiego prezydenta

We wtorek popołudniu podczas spotkania otwartego w Sosnowcu Rafał Trzaskowski zadeklarował, że porozmawia z Mentzenem na jego kanale na YouTube. Tak, panie Sławomirze, przyjdę, porozmawiamy – podkreślił kandydat KO.

Nawiązał też do deklaracji Nawrockiego. Ja nie wiem, co oni w PiS-ie mają z tym podpisywaniem szybko i w ciemno – powiedział Trzaskowski. Mamy już jednego takiego prezydenta– dodał.

Trzaskowski: Nie gwarantuję, że cokolwiek podpiszę

W związku z tym, panie Sławomirze, ja panu nie gwarantuję, że cokolwiek podpiszę, ale gwarantuję, że porozmawiamy szczerze – zapewnił kandydat KO. Według niego w wielu sprawach obaj mogą się zgodzić. W kilku na pewno się nie zgodzimy, ale otwarta debata to jest dokładnie to, czego potrzebujemy – podkreślił Trzaskowski.