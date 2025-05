Podczas wywiadu w Polsat News premier cytował wypowiedzi Murańskiego, które świadczą na niekorzyść popieranego przez PiS kandydata na prezydenta.

Haki "Wielkiego Bu" na Karola Nawrockiego

Wiem o tzw. kompromatach, hakach, którymi chwalił się Patryk Masiak, "Wielki Bu", i o przełożeniu, które ma na Karola Nawrockiego. I pan Murański cytuje, co "Wielki Bu" mu powiedział: "trzymam go za gardło i zrobi dla mnie wszystko" – powiedział szef polskiego rządu.

Kim jest "Wielki Bu"? Tusk: Skazany za porwanie kobiety

Ludzie nie wiedzą być może do końca, kim jest "Wielki Bu", znajomy pana Nawrockiego, który mówi, że trzyma za grało kandydata na prezydenta. "Wielki Bu" – porwanie kobiety, skazany za to na dwa lata pozbawienia wolności, przytroczył ją do kaloryfera, przetrzymywał, by wymusić podpisanie umowy – kontynuował premier.

Skąd Tusk ma pewność, że Murański nie kłamie?

Pytany, skąd pewność, że Murański nie kłamie, Tusk odparł, że chce, by to Polacy mieli pewność. Jeśli pan Murański kłamie, jeśli Onet kłamie, jeśli telewizja i portale kłamią, jeśli ludzie pod nazwiskiem (...) kłamią, to pan Karol Nawrocki ma święty obowiązek wobec Polaków pójść natychmiast do sądu i w trybie wyborczym tę kwestię wyjaśnić – powiedział.

Premier podkreślił przy tym, że sam nie wyobraża sobie, żeby ktoś taki jak Nawrocki został prezydentem.