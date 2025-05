W wywiadzie zapewne nie zabraknie komentarza odnośnie najgłośniejszego okołopolitycznego wydarzenia ostatnich dni, czyli wizyty Radosława Sikorskiego wraz z kandydatem KO na prezydenta Rafałem Trzaskowskim w pubie Sławomira Mentzena w Toruniu.

Radosław Sikorski w pubie Sławomira Mentzena

Kandydaci w wyborach prezydenckich – popierany przez PiS Karol Nawrocki i kandydat KO Rafał Trzaskowski – rozmawiali ze Sławomirem Mentzenem (Konfederacja) na jego kanale YouTube. Trzaskowski po sobotniej rozmowie z Mentzenem razem z nim i osobami ze swojego sztabu oraz szefem MSZ Radosławem Sikorskim pili piwo w toruńskim pubie Mentzena. "Za Polskę która łączy, nie dzieli" – napisał Sikorski na platformie X pod załączonym wideo z tego spotkania.

Reklama

Reakcja polityków Konfederacji na "piwo z Mentzenem"

Reklama

Spotkanie polityków krytycznie skomentowali prawicowi politycy. Krzysztof Bosak z Konfederacji podkreślił w Kanale Zero, że on sam zdecydowanie nie poszedłby na piwo z Trzaskowskim na finiszu kampanii. Zwłaszcza w miejsce publiczne, bo jest oczywiste, że będzie to wykorzystywane politycznie. Ale jak widać, każdy może mieć swoją cenę – ocenił. Natomiast były poseł Konfederacji Robert Winnicki skomentował jednoznacznie: "Idę na spacer, muszę to rozchodzić".

W niedzielę Mentzen odniósł się do dyskusji na swoim profilu na X. "Po zakończonej rozmowie z Trzaskowskim, dowiedziałem się, że ze swoimi ludźmi jadą do mojego pubu, gdzie już wcześniej siedział Sikorski. Zapytali mnie, czy do nich dołączę. Zgodziłem się, w końcu jestem właścicielem i wypada, żebym tam był. Teraz mnóstwo ludzi twierdzi, że sprzedałem w ten sposób Polskę. Rozumiem zarzut, ale się z nim nie zgadzam. Po wywiadzie z Nawrockim również porozmawiałem z nim kilka minut na osobności w moim gabinecie. Niestety śpieszył się na spotkanie z wyborcami, więc nie mogliśmy porozmawiać dłużej" – wyjaśnił.

Druga tura wyborów prezydenckich 2025

W pierwszej turze wyborów prezydenckich Trzaskowski zdobył 31,36 proc., a Nawrocki – 29,54 proc. Mentzen jako kandydat Konfederacji uzyskał trzeci wynik (14,81 proc.). Druga tura wyborów prezydenckich odbędzie się 1 czerwca.