Nie ulega wątpliwości, że wywiad z prezydentem Andrzejem Dudą na finiszu kampanii prezydenckiej zostanie zdominowany przez temat wyborów.

Trzeci wywiad Andrzeja Dudy dla Kanału Zero

Środowy wywiad będzie już trzecim, jaki Andrzej Duda udzieli Kanałowi Zero. Pierwsza rozmowa, przeprowadzona w lutym 2024 roku, była o tyle niezwykła, że ona właśnie zainaugurowała start inicjatywy Krzysztofa Stanowskiego. Był to pierwszy materiał wyemitowany na Kanale Zero. Prezydent rozmawiał wówczas ze Stanowskim i Robertem Mazurkiem w Pałacu Prezydenckim.

Rok później, w lutym 2025 roku, Andrzej Duda ponownie dał się namówić na wywiad dla Kanału Zero. Rozmowę, tym razem z samym Robertem Mazurkiem, ponownie przeprowadzono w Pałacu Prezydenckim.

Poparcie Andrzeja Dudy dla Karola Nawrockiego

Ciekawe, że właśnie w lutowej rozmowie z Mazurkiem prezydent Duda deklarował, że nie będzie się włączał w kampanię wyborczą – i oficjalnie nie poparł żadnego kandydata. Nie ukrywał przy tym, że najbliższy jego poglądom jest Karol Nawrocki.

Od tamtej pory Andrzej Duda już zmienił zdanie. Każdy z nas miał swoją młodość, niektórzy bardziej burzliwą, inni mniej. Patrzę na to, jaki człowiek jest dzisiaj, na ile jest odpowiedzialny i jak prowadzi powierzone mu sprawy; dlatego Karol Nawrocki jest moim kandydatem– mówił w poniedziałek w Radiu ZET, pytany o zarzuty ws. Nawrockiego.

Środowy wywiad będzie zarazem, co z dumą podkreśla Krzysztof Stanowski, pierwszą rozmową z prezydentem Dudą w siedzibie Kanału Zero.