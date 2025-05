Podczas czwartkowej konferencji prasowej Jarosława Kaczyńskiego kilka pytań od dziennikarzy dotyczyło kibicowskich ustawek, w których brał udział popierany przez PiS Karol Nawrocki.

Kaczyński ocenił, że "mamy do czynienia po prostu z fake newsem". "A że premier się nim posługuje i takimi autorytetami, to boleję nad tym, że ktoś taki jest premierem". Jeden całkowicie niewiarygodny człowiek, pan Murański, dowiedział się czegoś od drugiego całkowicie niewiarygodnego człowieka. Nie wspominając, że tam się daty nie zgadzają - powiedział Jarosław Kaczyński. Zostały wam ustawki - powiedział.

Kaczyński broni Nawrockiego: Na Żoliborzu też toczyły się walki

Do wypowiedzi zawodnika tzw. freak fightów Jacka Murańskiego, który w filmie opublikowanym w mediach społecznościowych stwierdził, że Nawrocki kłamie na temat swoich "faktycznych relacji" z Patrykiem Masiakiem, ps. Wielki Bu nawiązywał w poniedziałek premier Donald Tusk w wywiadzie w Polsat News. Wiem o tzw. kompromatach, hakach, którymi chwalił się Patryk Masiak, "Wielki Bu" i o przełożeniu, które ma na Karola Nawrockiego - cytował premier.

Kaczyński podczas konferencji prasowej wspomniał własną młodość, gdy wychowywał się z bratem Lechem Kaczyńskim na warszawskim Żoliborzu.

Nie potrafię policzyć, ile razy byłem we wczesnej młodości, a nawet dzieciństwie, pacjentem pogotowia ratunkowego. Nie dlatego, że się wywracałem na ulicy, czy podczas jakichś meczów piłkarskich. Tylko dlatego, że nawet na Żoliborzu było bardzo dużo, bardzo różnych ludzi, a walki wtedy toczyły się w sposób w najwyższym stopniu zdecydowany - opowiadał Kaczyński.

Jedno z pytań dotyczyło porównania kandydatury Karola Nawrockiego do Lecha Kaczyńskiego. Powołaliście się tutaj na prezydenta Lecha Kaczyńskiego. On co prawda, był w młodszym wieku, ale też w tego rodzaju ustawkach, znaczy bójkach, brał udział" - podkreślił lider PiS. "Mój brat akurat może miał więcej szczęścia, rzadziej go trafiano czymś ciężkim, ale też bywał na tym pogotowiu - zaznaczył.

Wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego skomentował na portalu X Donald Tusk. "Jarosław Mały Bu. Nie wiedziałem" - napisał Tusk.

Kaczyński został też zapytany o słowa prezydenta Andrzeja Dudy, który w Kanale Zero powiedział, że nie potępia ustawek kibicowskich, ponieważ można zawrzeć "dżentelmeńską umowę", na jakich zasadach odbędzie się walka.

To jest całkowicie możliwe. Jeżeli to nie jest na jakieś przedmioty niebezpieczne, jakieś tasaki, noże etc. To jest to oczywiście coś bardzo brutalnego i ja nie jestem tego zwolennikiem, żeby było jasne. Ale to jest taka walka, która - co tu dużo mówić - jeśli spojrzymy na dzisiejszy stan Polski, a dokładniej stan wokół Polski, to my potrzebujemy odważnych mężczyzn, a nie takich ludzi, którzy jak padną pierwsze strzały, to się rzucą do ucieczki - powiedział Kaczyński.