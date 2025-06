Schemat "pomyłek". Zmiana wyników na niekorzyść Trzaskowskiego?

Giertych opisuje powtarzający się schemat, w którym wyniki głosowania w drugiej turze nie odpowiadają tym z pierwszej tury. Jako przykład podaje "jaskrawe pomyłki" opisane w Gazecie Wyborczej, gdzie odnotowano wzrost poparcia dla pana Nawrockiego o 400 proc. i spadek dla Trzaskowskiego.

Reklama

Prawnik alarmuje, że nawet w komisjach z niewielkimi różnicami między kandydatami, dochodziło do zamiany liczb głosów na niekorzyść Rafała Trzaskowskiego. Te "pomyłki" miały miejsce zarówno na etapie wpisywania głosów do protokołu papierowego, jak i podczas przenoszenia danych do protokołu elektronicznego. Giertych sugeruje, że to celowy zabieg, trudny do ścigania.

Apel Giertycha

Roman Giertych wzywa wszystkich członków komisji i mężów zaufania do pilnego sprawdzenia na stronach PKW, czy liczba głosów wpisana do protokołu elektronicznego zgadza się z tą, którą policzono w nocy z 1 na 2 czerwca. Jeśli zauważą różnice, prosi o natychmiastowy kontakt pod adresem: biuro@giertych-kancelaria.pl.

Giertych o możliwości uzyskania statusu "małego świadka koronnego"

Giertych kieruje również specjalny apel do członków komisji z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Podkreśla, że jeśli ktokolwiek namawiał ich do fałszowania wyników wyborów, mogą skorzystać z pomocy prawnej jego kancelarii, aby bezpiecznie opowiedzieć o takich zdarzeniach. Prawnik oferuje pomoc w uzyskaniu statusu "małego świadka koronnego", co dotyczy również tych osób z PiS, które brały udział w nieprawidłowościach.