Nowy sondaż IBRiS dla Polsat News ujawnia złożony obraz nastrojów politycznych w Polsce. Choć niemal połowa ankietowanych (46 proc.) chciałaby, aby Donald Tusk przestał pełnić funkcję premiera, a ponad 40 proc. popiera jego pozostanie na stanowisku, to jednocześnie Polacy wydają się być zgodni co do jednego: nie chcą przedterminowych wyborów.