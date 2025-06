Kosiniak-Kamysz był pytany w poniedziałek na konferencji prasowej w Warszawie o ewakuację polskich obywateli z Izraela, który po piątkowym rozpoczęciu ataków na cele wojskowe w Iranie jest również pod ostrzałem irańskich rakiet.

Szef MON podkreślił, że Polska jest państwem, które "opiekuje się swoimi obywatelami i każdy z nich ma prawo czuć się zaopiekowanym". Tak też postępuje rząd polski, dlatego jesteśmy przygotowani do ewakuacji obywateli - oświadczył.

Polacy czekają na ewakuację z Izraela. Wojsko Polskie gotowe do akcji

Jak relacjonował Kosiniak-Kamysz, już w piątek rano podjęto decyzje, zgodnie z którymi Wojsko Polskie ma być w gotowości do ewakuacji Polaków z Izraela. Tę gotowość już w piątek zgłosiłem do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, potwierdzono ją kilkukrotnie w kolejnych dniach i jest ona utrzymywana - zaznaczył.

Wojsko Polskie jest w każdej chwili gotowe do ewakuacji polskich obywateli, czekamy tylko na sygnał - powiedział szef MON. Dodał, że jest już grupa chętnych do ewakuacji, a MSZ nakreśliło już jej plan.

Wiceszefowa MSZ Henryka Mościcka-Dendys poinformowała w poniedziałek, że ewakuacja Polaków będzie dotyczyć wyłącznie terytorium Izraela, a nie całego regionu. Jak mówiła, akcja wymaga przewiezienia grupy Polaków najpierw przez przejście graniczne do Ammanu, a następnie wylot samolotem do Warszawy. Ewakuacja ma być możliwa w ciągu kilkudziesięciu godzin i obejmie ok. 200 osób.