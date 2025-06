Od czasu niekorzystnych dla Hołowni wyborów w mediach co rusz pojawiał się temat, czy w przyszłych wyborach PSL będzie dalej w koalicji z Polską 2050. Ostatecznie Rada Naczelna partii Władysława Kosiniaka-Kamysza zadecydowała o rozstaniu się z partią Szymona Hołowni.

Słaby wynik Hołowni zaważył?

W pierwszej turze wyborów prezydenckich lider Polski 2050 Szymon Hołownia, który był kandydatem Trzeciej Drogi, uzyskał 4,99 proc. poparcia. W mediach natychmiast pojawiły się komentarze dotyczące przyszłości koalicji PSL i Polski 2050.

Poseł Tadeusz Samborski z PSL-TD mówił wówczas, że "nie ma na razie przesłanek, żeby tej koalicji nie było, żeby tę koalicję zrywać". Zasadniczy ton wypowiedzi i woli większości zdecydowanej posłów jest, żeby ten sojusz koalicyjny Polski 2050 z Polskim Stronnictwem Ludowym funkcjonował w polskim życiu publicznym – przekonywał w rozmowie z PAP.

Co do przyszłych wyborów, to na razie nie możemy potwierdzić, czy będziemy w tej koalicji, w takiej konfiguracji. Te najbliższe dwa lata sprawowania władzy pokażą, czy jest to efektywna współpraca. Czy ona dobrze służy Polsce, czy służy sprawom, które wnosimy jako Polskie Stronnictwo Ludowe – mówił Samborski.

Różnice programowe

Nie tylko ten poseł oceniał, że "jak na razie w zasadniczych sprawach i głosowaniach była zgodność pewnych działań". Inni politycy również wskazywali na zasadnicze "różnice programowe".

Jak jednocześnie wskazywał Samborski, "jeśli dojdzie do tego, że Polska 2050 będzie bardzo odbiegała w swoich oczekiwaniach od programu Polskiego Stronnictwa Ludowego, to wtedy mogą pojawić się przesłanki do tego, żeby się rozejść".

W Polskim Stronnictwie Ludowym jest taka determinacja, żeby budować siłę stronnictwa, własną, według zasady - jeśli mamy na coś liczyć, to liczmy na siebie. Zrobimy wszystko, żeby w nadchodzących wyborach parlamentarnych jako samodzielna siła wystąpić z sukcesem wyborczym – twierdził.

Zapowiedzi Hołowni

Sam lider Polski 2050 Szymon Hołownia zapowiadał, że w jego partii dojdzie do zmian, które – w jego ocenie – są potrzebne, by usprawnić jej działanie. Przekazał również, że w najbliższych tygodniach Polska 2050 będzie rozmawiać z PSL o tym, czy kontynuować projekt Trzeciej Drogi.

Dwa lata Trzeciej Drogi

Koalicja polityczna Trzecia Droga została powołana przez Polskę 2050 i PSL przed wyborami parlamentarnymi w 2023 roku.