Prokurator zapoznał się w Sądzie Najwyższym z protokołami ponownego przeliczenia kart do głosowania z 10 obwodowych komisji wyborczych. W 7 z nich doszło do zamiany głosów, co skutkowało błędnym przyjęciem, że większą liczbę głosów w tych obwodach uzyskał Karol Nawrocki - poinformowała prok. Anna Adamiak rzeczniczka PG.