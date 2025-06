"Niemcy regularnie przerzucają nielegalnych migrantów na naszą stronę. Państwo abdykowało, a chaos i bezkarność rosną z dnia na dzień. Funkcjonariusze nie mają narzędzi, by działać. Zostali zostawieni sami sobie" – napisał Kaczyński na platformie X.

Kaczyński: Państwo z dykty zawiodło po raz kolejny

Zdaniem prezesa PiS, "państwo z dykty zawiodło po raz kolejny, a to zwykli ludzie – obywatele – zaczynają się organizować, by bronić granicy".

Kaczyński: Parlamentarzy i działacze PiS będą jeździć na granicę

"I nie zostawimy ich samych. Parlamentarzyści i działacze Prawa i Sprawiedliwości będą jeździć na granicę. Będziemy wspierać tych, którzy walczą o bezpieczeństwo naszych rodzin" – zadeklarował Kaczyński.

Kaczyński: Domagamy się zakazu wjazdu dla tych osób

"Domagamy się natychmiastowych działań: zakazu wjazdu na terytorium RP dla osób z Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej oraz przywrócenia wyrywkowych kontroli na granicy z Niemcami. Bezpieczeństwo Polski nie podlega negocjacjom. Dość bierności. Czas działać" – podkreślił prezes PiS.

Burza wokół kontroli na granicy polsko-niemieckiej

Od października 2023 roku na granicy polsko-niemieckiej obowiązują wprowadzone przez Niemcy kontrole celem powstrzymania nielegalnej migracji. Posłowie opozycji publikują w internecie informacje o przebywających w Polsce migrantach, według nich, przewożonych z Niemiec niezgodnie z procedurami przez tamtejsze służby graniczne.

Premier Donald Tusk poinformował w poniedziałek, że jeszcze tego samego dnia odbędzie się jego odprawa z kierownictwem MSWiA i Straży Granicznej w sprawie sytuacji na wszystkich granicach.

Siemoniak: Kto chce bronić granicy, niech wstąpi do SG

Szef MSWiA Tomasz Siemoniak zaapelował w poniedziałek do wszystkich, którzy chcą bronić polskich granic, by wstępowali do Straży Granicznej. Dodał, że resort nie współpracuje z samozwańczymi patrolami obywatelskimi, których członkowie próbują "robić na granicy zadymę".