Według najnowszego sondażu Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu” na czele znalazła się Koalicja Obywatelska z poparciem 32,04%. Partia wyprzedziła Prawo i Sprawiedliwość, które uzyskało 30,88% głosów. Na podium znalazła się również Konfederacja z poparciem 12,84%. Sondaż pokazuje, że poparcie dla KO wzrosło, a dla PiS spadło w porównaniu do poprzedniego badania.
- Koalicja Obywatelska: 32,04% (+0,87 p.p. w stosunku do początku lipca)
- Prawo i Sprawiedliwość: 30,88% (-2,67 p.p.)
- Konfederacja: 12,84%
- Nowa Lewica: 6,98%
- Polska 2050: 5,18%
Sytuacja wewnątrz koalicji rządowej
Wspólne poparcie: Poparcie dla trzech głównych partii rządzącej koalicji (Koalicji Obywatelskiej, Nowej Lewicy i Polski 2050) wynosi łącznie 44%.
PSL poza Sejmem
Z sondażu wynika, że Polskie Stronnictwo Ludowe uzyskało jedynie 2,40% poparcia, co oznaczałoby, że partia nie przekroczyłaby progu wyborczego.
