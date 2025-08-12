  • Koalicja Obywatelska: 32,04% (+0,87 p.p. w stosunku do początku lipca)
  • Prawo i Sprawiedliwość: 30,88% (-2,67 p.p.)
  • Konfederacja: 12,84%
  • Nowa Lewica: 6,98%
  • Polska 2050: 5,18%

Sytuacja wewnątrz koalicji rządowej

Wspólne poparcie: Poparcie dla trzech głównych partii rządzącej koalicji (Koalicji Obywatelskiej, Nowej Lewicy i Polski 2050) wynosi łącznie 44%.

PSL poza Sejmem

Z sondażu wynika, że Polskie Stronnictwo Ludowe uzyskało jedynie 2,40% poparcia, co oznaczałoby, że partia nie przekroczyłaby progu wyborczego.