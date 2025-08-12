Według najnowszego sondażu Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu” na czele znalazła się Koalicja Obywatelska z poparciem 32,04%. Partia wyprzedziła Prawo i Sprawiedliwość, które uzyskało 30,88% głosów. Na podium znalazła się również Konfederacja z poparciem 12,84%. Sondaż pokazuje, że poparcie dla KO wzrosło, a dla PiS spadło w porównaniu do poprzedniego badania.