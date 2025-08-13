Wiele dni pracy na poziomie doradców i ministrów pozwoliło na wypracowanie wspólnego stanowiska, które odpowiada polskim interesom. Tusk podkreślił, że było to kluczowe, aby Trump usłyszał jeden, spójny głos. Polskie stanowisko było kluczowe dla ukształtowania europejskiego frontu. Zgodnie z nim, żaden kraj nie powinien uznawać prawa Rosji do wyznaczania granic swoim sąsiadom.

Ostrzeżenie przed planami Rosji

Premier Tusk ujawnił, że Rosja dąży do włączenia kwestii bezpieczeństwa państw NATO, w tym Polski, do rozmów pokojowych o Ukrainie. Chce w ten sposób odgrywać rolę "gwaranta bezpieczeństwa". W odpowiedzi na te próby, Tusk sformułował zasadę "nic o Europie bez Europy", która rozszerza polskie stanowisko "nic o Ukrainie bez Ukrainy". Jest to kluczowe w kontekście doniesień o rosyjskich zamiarach redukcji obecności wojsk NATO, zwłaszcza w Polsce.