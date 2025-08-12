Szczegóły spotkania Trump-Putin

W piątek rano prezydent Trump uda się w podróż do Anchorage na Alasce, gdzie odbędzie dwustronne spotkanie z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Brutalna wojna między Rosją a Ukrainą wybuchła pod niekompetentnym przywództwem Joe Bidena, ale prezydent Trump jest zdeterminowany, by położyć kres tej wojnie i powstrzymać zabijanie - ogłosiła rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt na wtorkowym briefingu prasowym.

Reklama

Zapowiedziała również, że Trump weźmie udział w środowej wideokonferencji przywódców europejskich i prezydenta Ukrainy na temat spotkania.

Spotkanie jeden na jeden

Leavitt odparła twierdząco na pytanie, czy prezydenci USA i Rosji będą rozmawiać na osobności. Dodała jednak, że wciąż dopracowywane są szczegóły logistyczne spotkania, jak też m.in. kwestie ewentualnej wspólnej lub samodzielnej konferencji prasowej po spotkaniu.