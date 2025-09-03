Według raportu NIK, pełnomocnik rządu do spraw CPK sprawował nierzetelny nadzór nad inwestycją, opierając się na nieaktualnych i nierealistycznych danych. Z kolei spółka CPK z opóźnieniem przygotowywała dokumenty i nierzetelnie planowała wydatki.

CPK. Nieprawidłowości w zarządzaniu

NIK wskazuje na poważne nieprawidłowości w zarządzaniu projektem CPK. Do końca 2023 r. spółka zrealizowała zaledwie 4 z 6 planowanych zadań, ponosząc przy tym wysokie koszty. Wydatki na część lotniskową wyniosły 1,3 mld zł, z planowanych 7,7 mld zł. Co więcej, decyzja lokalizacyjna, kluczowa do rozpoczęcia budowy, została wydana z 15-miesięcznym opóźnieniem, dopiero w styczniu 2025 r. Kontrolerzy NIK zauważyli, że tak zwana koncepcja "przyśpieszania" (fast tracking), czyli równoległego prowadzenia prac, które powinny następować po sobie, doprowadziła do opóźnień i wzrostu ryzyka, a co za tym idzie – kosztów inwestycji.

Miliony na lotnisko w Radomiu i straty na Okęciu

Raport NIK ujawnia, że spółka Polskie Porty Lotnicze, która w przyszłości ma być głównym partnerem strategicznym CPK, bezpodstawnie porzuciła plany rozwoju lotnisk w Warszawie, Chopinie i Modlinie. Zamiast tego, PPL wydały ponad 738 mln zł na budowę lotniska w Radomiu, które od 2023 roku przyniosło już 67,5 mln zł strat.

Zaniechania w modernizacji Lotniska Chopina i Modlina, w ocenie NIK, były niegospodarne i kosztowały PPL utracone przychody. Tylko na Lotnisku Chopina, rezygnacja z rozbudowy parkingu P1 spowodowała stratę w wysokości 34 mln zł.

Ryzyko związane z budową CPK. Ocena NIK

NIK ocenia, że budowa CPK jest ryzykowna. Spółka nie pozyskała do tej pory finansowania komercyjnego. Potencjalny partner strategiczny, PPL, może nie być w stanie wnieść do projektu zakładanych 9 mld zł, biorąc pod uwagę straty poniesione na lotnisku w Radomiu oraz konieczność modernizacji Lotniska Chopina. Brak rynkowego partnera finansowego może wskazywać na nieopłacalność inwestycji. NIK podsumowuje, że projekt CPK pozostaje wysoce wrażliwy na wszelkie zmiany, a brak rzetelnych analiz i planowania może sprawić, że lotnisko nie powstanie w wyznaczonym terminie.