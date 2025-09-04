Wizyta Nawrockiego w USA. Deklaracja Trumpa

Podczas spotkania z prezydentem Polski w Waszyngtonie, Donald Trump zadeklarował, że amerykańscy żołnierze pozostaną w Polsce, a ich liczba może nawet wzrosnąć.

Ocenił przy tym, że USA i Polskę łączą specjalne relacje, lepsze niż kiedykolwiek – sugerując, że jest tak również dzięki jego relacjom z Nawrockim, którego poparł w kampanii wyborczej. Trump powiedział, że zaszczytem było wyrażenie poparcia dla Nawrockiego, a nowy polski przywódca wykonuje fantastyczną pracę.

Nawrocki: Pierwszy raz w historii Polacy cieszą się z zagranicznych żołnierzy

Prezydent RP Karol Nawrocki powiedział w środę w Gabinecie Owalnym, że Polacy cieszą się z tego, że amerykańskie wojska są na terytorium ich kraju. Dodał, że ich obecność stanowi też sygnał dla Rosji, że jesteśmy razem.

To pierwszy raz w historii Polski, w XX i XXI wieku, gdy Polacy cieszą się, że mamy zagranicznych żołnierzy w Polsce. Amerykańscy żołnierze są częścią naszego społeczeństwa – oświadczył Nawrocki.

Donald Trump nakrzyczał na polskiego dziennikarza. "Lepiej znajdź inną robotę"

Były prezydent Bronisław Komorowski uważa te słowa Trumpa są pozytywne, ale jednocześnie ostrożnie podchodzi do ich oceny, twierdząc, że "niezupełnie możemy mówić o sukcesie". Zwraca uwagę, że obecność amerykańskich wojsk w Polsce jest w interesie USA. Ponadto, Komorowski twierdzi, że "pewien element konkurencji między prezydentem a rządem Polsce się przydał".

Komorowski: Bez przesady z tym sukcesem Nawrockiego w USA

Bez przesady z tym sukcesem. Przecież wcześniej nie było mowy o żadnym wycofywaniu amerykańskich wojsk z Polski, więc w Waszyngtonie nie padła jakaś mocna deklaracja polityczna. To było raczej stwierdzenie, że nie zamierza teraz wycofywać. A jak będzie w przyszłości? Zobaczymy - ocenia Bronisław Komorowski.