W Białym Domu Karol Nawrocki spotkał się z Donaldem Trumpem. Zaczęli od oświadczeń i kurtuazyjnych podziękowań. Po pierwszych rozmowach nastąpiło spotkanie z prasą. Dziennikarz Polskiego Radia, zapytał o plany USA wobec Rosji. Jak zauważył, prezydent USA wykazuje pewną frustrację wobec braku odzewu ze strony Władimira Putina, jeśli chodzi o sprawę wojny z Ukrainą.

Mocno zirytowany Donald Trump

Prezydent USA natychmiast przerwał Markowi Wałkuskiemu i zapytał, dla kogo pracuje. Następnie zaczął go pouczać. "Skąd pan wie, że nie ma żadnych moich działań. Czy powiedziałby pan, że sankcje wtórne nałożone na Indie za to, że kupują ropę z Rosji, to brak działania? To setki miliardów dolarów strat dla Rosji. Jeśli mówi pan o braku działań, to powinien szukać innej roboty. Proszę mi takich rzeczy nie mówić" - denerwował się Trump.

Reklama

Pierwsza zagraniczna wizyta Karola Nawrockiego

Wizyta w Waszyngtonie to pierwszą zagraniczna wizyta Karola Nawrockiego jako prezydenta Polski. Rozmowy w Stanach Zjednoczonych dotyczą przede wszystkim kwestii bezpieczeństwa militarnego i energetycznego Polski. Z wizytą do USA udał się także szef MSZ Radosław Sikorski.