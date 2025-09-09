Tego typu rzecz nie powinna się wydarzyć, uznaję to za nieprzezorne zachowanie polskiego polityka szkodzące Polsce, ale szczęśliwie w Polsce i USA jest rodzaj konsensusu, w którym to prezydent Polski reprezentuje Polskę w USA, a ja zrobię wszystko i robię wszystko, żeby zadbać o nasze dobre relacje - powiedział Karol Nawrocki na konferencji prasowej w stolicy Finlandii.

Ostra wymiana zdań. Tusk do Nawrockiego: Prawda, panie prezydencie?

Kilka godzin później premier Tusk skomentował te słowa w mediach społecznościowych.

"Nadawanie na Polski rząd w czasie zagranicznych wizyt jest niestosowne. I szkodzi Ojczyźnie. Prawda, panie prezydencie?" - napisał na X [pisownia oryginalna].

W trakcie wspólnego wystąpienia z fińskim prezydentem Alexandrem Stubbem, Karol Nawrocki był pytany o możliwość zaostrzenia amerykańskich sankcji wobec Rosji.

Prezydent Polski podkreślił, że kolejne pakiety restrykcji są konieczne. Popieram kolejne pakiety sankcji, jak również sankcje wtórne - zaznaczył, dodając, że dotychczasowe działania Zachodu mocno uderzyły w rosyjską gospodarkę.

