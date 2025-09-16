O odejściu z zajmowanej funkcji Radwan-Röhrenschef poinformowała we wpisie w mediach społecznościowych.

"Decyzją zarządu partii Polska 2050 zostałam odwołana ze stanowiska podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych" - napisała.

Podziękowała liderowi Polski 2050 Szymonowi Hołowni za wskazanie jej na stanowisko wiceszefowej polskiej dyplomacji. "Szczególnie pragnę podziękować premierowi Donaldowi Tuskowi, wicepremierowi i ministrowi spraw zagranicznych Radosławowi Sikorskiemu za możliwość współpracy i powierzenie mi istotnych obowiązków na zajmowanym stanowisku podsekretarza stanu w MSZ" - napisała Radwan-Röhrenschef.

Podkreśliła, że "skuteczna polityka zagraniczna wymaga działania ponad podziałami i myślenia w kategoriach racji stanu, a nie doraźnych interesów politycznych”.

W dalszej części obszernego wpisu Radwan-Röhrenschef wskazała, że "w imieniu MSZ uczestniczyła w kilkudziesięciu oficjalnych i roboczych wizytach zagranicznych oraz krajowych prezydenta RP, gwarantując spójność polityki zagranicznej kraju". Następnie wymieniała szereg swoich działań i osiągnięć jako wiceszefowa MSZ.

"Praca w MSZ była dla mnie służbą dla kraju, w pełnym wyzwań dla nas wszystkich momencie" - podkreśliła.

MSZ na swoim profilu na platformie X opublikowało zdjęcia z pożegnania Radwan-Röhrenschef m.in. przez szefa MSZ Radosława Sikorskiego. "Ministerstwo Spraw Zagranicznych będzie panią bardzo dobrze wspominało" - powiedział Sikorski cytowany we wpisie MSZ. Z kolei Radwan-Röhrenschef powiedziała, że "to, co po współpracy z panem ministrem będzie dobrze wspominać to integralność, waleczność i poczucie humoru".

Radwan-Röhrenschef w MSZ zajmowała się współpracą z urzędem prezydenta, polityką kulturalną i obszarem Ameryki Południowej.