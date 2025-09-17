Trafne kierunki pierwszych wizyt Nawrockiego

Tomasz Lenz (KO) z senackiej komisji ds. zagranicznych podkreślił, że Polska ma określone interesy bez względu na to, kto rządzi i kto jest prezydentem. – Nawet jak się w pewnych kwestiach różnimy, powinniśmy grać do jednej bramki i mam nadzieję, że będzie to częstsze, a nie rzadsze – powiedział senator.

Jego zdaniem fakt, że podczas wizyty w Berlinie i Paryżu prezydentowi Karolowi Nawrockiemu towarzyszył wiceminister spraw zagranicznych Władysław Teofil Bartoszewski, to właśnie element szukania „wspólnego projektu dla Polski”, jakim jest współpraca rządu i Pałacu Prezydenckiego. – I tak być powinno. Nie powinniśmy kontynuować stylu uprawiania polityki narzuconego przez Jarosława Kaczyńskiego, czyli podziału, różnic, konfliktu – ocenił Lenz.

Karol Nawrocki dostał w Berlinie prezent dla córki. Czym obdarowano Kasię? [WIDEO]
Senator KO jako „trafne” ocenił kierunki pierwszych zagranicznych wizyt Nawrockiego. – Wizyta w USA – bez względu na to, czy ona przyniosła jakieś rezultaty, czy nie – była bardzo istotnym gestem. Wiadomo też, że naszymi głównymi partnerami w Europie są Niemcy i Francja. Z kolei z Finlandią łączą nas kwestie dotyczące bezpieczeństwa granic oraz postawy Rosji – zauważył.

Podniesienie kwestii reparacji od Niemiec sukcesem prezydenta

B. szef MSZ Zbigniew Rau (PiS) ocenił w rozmowie z PAP, że najważniejszą wizytą prezydenta była ta w USA. Jak zauważył, Stany Zjednoczone to kraj „który spośród wszystkich naszych sojuszników w NATO jest w stanie zapewnić nam bezpieczeństwo w sposób najbardziej wiarygodny”.

Za sukces prezydenta b. szef MSZ uznał podniesienie kwestii niemieckiego zadośćuczynienia za straty, które Polska poniosła w wyniku II wojny światowej, podczas jego wizyty w Berlinie. – To jest rzeczą istotną, także w wymiarze międzynarodowym. Wystarczy przyjrzeć się reakcjom niemieckim. To jest dowód politycznej stanowczości – dodał Rau. Jak zaznaczył, postawa Nawrockiego odróżnia go od premiera Donalda Tuska i szefa MSZ Radosława Sikorskiego, którzy „pogodzili się politycznie, ale także intelektualnie, z postawą Niemiec”.

W Berlinie uczczono polskie ofiary II wojny światowej. Odsłonięto specjalny pomnik
Szef klubu Konfederacji Grzegorz Płaczek, oceniając dla PAP działania prezydenta Nawrockiego na arenie międzynarodowej, podkreślił, że najistotniejszą wizytą prezydenta była ta w Berlinie. – Relacje z Niemcami przekładają się bezpośrednio na naszą pozycję w UE, bezpieczeństwo energetyczne i bilans gospodarczy. Kluczowe, by przełożyć je teraz na konkretne ustalenia, nie tylko gesty – stwierdził poseł.

Płaczek ocenił pozytywnie podniesienie kwestii uzyskania reparacji wojennych od Niemiec za szkody wyrządzone Polsce podczas II wojny światowej. – Jest to kierunek słuszny, jeśli odejdziemy od polityki symboli na rzecz profesjonalnej ścieżki prawno-dyplomatycznej: harmonogramu, zespołu eksperckiego, koalicji państw poszkodowanych i egzekwowalnych roszczeń – powiedział. Według posła „temat reparacji nie może być tematem zamiatanym od dekad pod dywan”.

Konfederacja oczekuje ponadpartyjnej koordynacji w sprawach bezpieczeństwa i polityki zagranicznej

Zapytany, jak ocenia współpracę prezydenta z rządem w wymiarze polityki międzynarodowej, Płaczek podkreślił, że Konfederacja oczekuje „ponadpartyjnej koordynacji w sprawach bezpieczeństwa i polityki europejskiej”. – Prezydent i rząd powinni mówić jednym głosem w obronie interesu narodowego: mniej PR, więcej twardych negocjacji i gotowość do weta, gdy polskie interesy są naruszane – zaznaczył.

List Trumpa do Nawrockiego. Bielan ostro o przecieku: Nieładnie się panowie bawicie
B. minister nauki, Dariusz Wieczorek (Lewica), podkreślił w rozmowie z PAP, że choć pozytywnie ocenia aktywność dyplomatyczną Nawrockiego, kluczową rzeczą w kontekście jego wizyt jest koordynowanie ich z rządem i resortem spraw zagranicznych.

– Mam nadzieję, że tak jest, ale to, co robi prezydent, to zapewne element polityki i pokazania, że dzisiaj rząd w Polsce nie jest potrzebny, że prezydent wszystkie sprawy załatwi. Tak nie jest, zgodnie z konstytucją rząd rządzi, a prezydent nadzoruje – podkreślił Wieczorek.