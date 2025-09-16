Karol Nawrocki z wizytą w Berlinie

Karol Nawrocki kontynuuje program swoich zagranicznych podróży. Po wizycie w Stanach Zjednoczonych, gdzie spotkał się z Donaldem Trumpem, przyszedł czas na Watykan i Włochy. Tam towarzyszyła mu żona Marta oraz dwójka dzieci - Kasia i Antoni.

Obecnie Karol Nawrocki jest w Niemczech. Tam spotkał się z prezydentem Frankiem-Walterem Steinmeierem. Podczas wizyty wpisał się do księgi pamiątkowej i obydwaj odbyli indywidualną rozmowę.

Karol Nawrocki spotkał się z Polakami. Dostał prezent dla Kasi

Przed tym spotkaniem Karol Nawrocki spotkał się z Polakami w Berlinie. Od rodaków mieszkających w tym mieście otrzymał bukiet biało-czerwonych róż a jedna z obecnych na tym spotkaniu osób wręczyła mu prezent dla córki Kasi.

Co dostała Kasia Nawrocka? Kancelaria zamieściła nagranie

Panie prezydencie, prezent dla Kasi - powiedział mężczyzna. Karol Nawrocki podziękował za upominek. Nagranie tego momentu trafiło do sieci. Udostępniła je na swoim profilu w mediach społecznościowych Kancelaria Prezydenta. Czym została obdarowana Kasia Nawrocka? Okazuje się, że otrzymała godło Polski.