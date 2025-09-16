Wizyta prezydenta Nawrockiego w Berlinie rozpoczęła się od uroczystej ceremonii powitania. Następnie prezydenci Karol Nawrocki i Frank-Walter Steinmeier odbyli rozmowę w cztery oczy, by później przewodniczyć rozmowom plenarnym z udziałem delegacji obu krajów. W polskiej delegacji znaleźli się m.in. szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz oraz wiceminister spraw zagranicznych Teofil Bartoszewski. Jak informował Przydacz, wśród głównych tematów rozmów znalazły się:

Współpraca w sferze bezpieczeństwa – szczególnie ważna po rosyjskim ataku dronowym na Polskę.

na Polskę. Sprawy dotyczące Unii Europejskiej i relacji transatlantyckich.

Relacje dwustronne między Polską a Niemcami.

Kwestie związane z zadośćuczynieniem za zbrodnie niemieckie z czasów II wojny światowej.

Po spotkaniu z prezydentem Steinmeierem, Karol Nawrocki uda się do Urzędu Kanclerskiego, gdzie spotka się z kanclerzem Friedrichem Merzem. Także tam zaplanowano rozmowę w cztery oczy, a następnie spotkanie plenarne. Wizyta w Niemczech to część szerszego objazdu, który zakończy się w Paryżu, spotkaniem z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem.

Kwestia reparacji. Niezmienne stanowisko Niemiec kontra polskie żądania

Jednym z najbardziej delikatnych i kontrowersyjnych tematów berlińskich rozmów są reparacje wojenne. Przed wizytą rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz wyraźnie zaznaczył, że prezydent Nawrocki będzie dopominał się reparacji wojennych, w tym zwrotu dóbr kultury i wypłaty odszkodowań. Sam prezydent, przemawiając 1 września na Westerplatte, podkreślił, że reparacje są "konieczne, by móc budować oparte o fundamenty prawdy i dobrych relacji partnerstwo z naszym zachodnim sąsiadem".

Jednak stanowisko rządu niemieckiego w tej sprawie pozostaje niezmienne. Berlin konsekwentnie informuje, że kwestia reparacji wojennych jest dla Niemiec prawnie zamknięta. Wiceminister spraw zagranicznych Teofil Bartoszewski, pytany o problem reparacji, zaznaczył, że rząd wspomaga działania prezydenta w kwestii zadośćuczynienia, ale nie w kwestii uzyskania reparacji, oceniając szanse Polski na ich uzyskanie jako "praktycznie żadne". To pokazuje, że mimo twardego stanowiska prezydenta, rząd ma bardziej realistyczne podejście do tej sprawy.

Priorytety po rosyjskim ataku

Wiceszef MSZ Bartoszewski podkreślił, że wizyta prezydenta Nawrockiego w Niemczech i Francji – bliskich sojusznikach Polski – odbywa się niedługo po rosyjskim ataku dronowym na Polskę. To wydarzenie sprawia, że kwestie przygotowania i bezpieczeństwa w ramach NATO stają się jednym z najważniejszych tematów rozmów. Polska, jako kraj frontowy, aktywnie poszukuje wzmocnienia współpracy obronnej i zacieśnienia więzi z kluczowymi partnerami w obliczu zagrożenia ze wschodu.