Adam Bielan odniósł się do doniesień TVN24 o liście prezydenta USA Donalda Trumpa do prezydenta Karola Nawrockiego. Sprawa wzbudziła kontrowersje, ponieważ – jak podkreślił europoseł – zanim list trafił do adresata, informacje o nim trafiły do mediów. To bardzo nieładny ruch ze strony ambasady w Waszyngtonie – mówił Bielan w Radiu ZET. Nieładnie się panowie bawicie – dodał z przekąsem.

Podkreślił, że ani prezydent Nawrocki, ani jego kancelaria nie znali jeszcze treści listu w momencie, gdy media zaczęły o nim informować. Rozmawiałem przed chwilą z szefem jego gabinetu – nie zna treści listu. Bielan wezwał do wyciągnięcia konsekwencji wobec osób odpowiedzialnych za przeciek. Winni powinni być ukarani - powiedział.

Atak rosyjskich dronów. Bielan krytykuje komunikację rządu

Europoseł PiS odniósł się też do działań Ministerstwa Spraw Zagranicznych po ataku dronów na Polskę. Komunikacja rządu nie była prawidłowa – stwierdził stanowczo Bielan. Jego największe zastrzeżenia wzbudziło wystąpienie wiceszefa MSZ Marcina Bosackiego na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ. Według Bielana Bosacki wprowadził ONZ w błąd, twierdząc, że dom w Wyrykach został uszkodzony przez rosyjski dron. To skandaliczna sprawa. Bosacki albo kłamał, albo został źle poinformowany - mówił Bielan w Radiu ZET. Podkreślił, że takie wpadki są wodą na młyn dla rosyjskiej propagandy. Rosjanie wykorzystują to przeciwko nam - mówił.

Zdaniem europosła, sytuacje takie jak ta osłabiają pozycję Polski na arenie międzynarodowej. Nasza wiarygodność w przyszłości będzie mniejsza, jeśli polski przedstawiciel mówi nieprawdę na forum ONZ - mówił. Bielan zaznaczył, że takie błędy są niewybaczalne w konfrontacji z rosyjską propagandą.

Bielan o Sikorskim: Odebrać mu Twittera

Europoseł PiS odniósł się też do słów Radosława Sikorskiego, który stwierdził, że Karol Nawrocki "odebrał bolesną lekcję dyplomacji" podczas wizyt w Paryżu i Berlinie. Mam apel do współpracowników Sikorskiego: odebrać mu Twittera - mówił. Bielan uważa, że publiczne krytykowanie prezydenta RP przez szefa MSZ jest niestosowne.

Bielan o przyszłości PiS

Bielan został zapytany w Radiu ZET, czy wolałby rządzić z Konfederacją czy PSL, odparł: Wolałbym rządzić samodzielnie, jako PiS.