25 prezesów i wiceprezesów sądów odwołanych przez Ministra Sprawiedliwości mimo sprzeciwu

W tym tygodniu Waldemar Żurek odwołał 25 prezesów i wiceprezesów sądów okręgowych i rejonowych. Decyzję motywował przesłanką „dobra wymiaru sprawiedliwości”. Prezesi i wiceprezesi zostali odwołani pomimo negatywnej opinii kolegiów sądów. Jak uzasadniało MS, na mocy obecnych przepisów kolegia „przestały być niezależnymi, sędziowskimi organami doradczymi”.

W związku z poniedziałkową decyzją Żurka, prezydium KRS poinformowało w środę, że składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przez niego przestępstw. KRS zarzuca Żurkowi, że odwołanie prezesów było „bezprawne”. Szef MS nie zwrócił się do KRS o stanowisko ws. odwołania prezesów i wiceprezesów, choć takie działanie jest przewidziane w ustawie prawo o ustroju sądów powszechnych. Jak uzasadniało MS, obecna Rada „utraciła niezależność i status organu konstytucyjnego po zmianach wprowadzonych ustawą z 8 grudnia 2017 r.” oraz znalazła się „w relacji zależności od władzy ustawodawczej, co godzi w zasadę niezawisłości sędziów”.

Tak drastyczne ruchy konieczne, aby "reformować sądownictwo"

"Zdecydowałem - odwołałem w poniedziałek kolejnych 25 prezesów i wiceprezesów sądów powołanych przez Ziobrę – bez zgody kolegiów powołanych przez Ziobrę" - napisał w środę w serwisie X Żurek. Podkreślił, że zrobił to, ponieważ kolegia, które "miały być organami samorządu sędziowskiego, Ziobro przekształcił w zbory prezesów powołanych… przez samego Ziobrę."

Szef MS ocenił, że jest to "sytuacja kuriozalna". Jak dodał, tak ukształtowane kolegia, "rażąco naruszają konstytucyjną zasadę odrębności władzy sądowniczej". "By realnie reformować (sądownictwo) musimy przywrócić praworządność i mieć ludzi, którzy będą tworzyć niezależne sądy dla obywatela" - podkreślił szef MS. Podziękował wszystkim, którzy tę decyzję poparli.

Podziękowania złożył prof. Andrzejowi Zollowi, prezesowi Naczelnej Rady Adwokackiej i sędziemu Trybunału Stanu Przemysławowi Rosatiemu, prezesowi Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia Bartłomiejowi Przymusińskiemu oraz adwokatowi i sędziemu Trybunału Stanu Jackowi Dubois. "Tylko razem możemy zakończyć ten chaos i bezprawie" - dodał minister sprawiedliwości.

Według prezydium KRS decyzje Żurka „stoją w jawnej sprzeczności” z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z lutego 2024 roku. Wtedy to TK uznało, że uwzględnienie w procedurze odwoływania prezesów sądów sprzeciwu KRS, w odniesieniu do okoliczności związanych z przesłanką „dobra wymiaru sprawiedliwości”, należy uznać za „niezbędną gwarancję realizacji zasady niezależności sądów”.