W poniedziałek Hołownia potwierdził doniesienia Onetu, który pierwszy napisał o planach marszałka Sejmu. Według portalu powodem takiej decyzji mają być niepowodzenia polityka w wyborach, w tym na prezydenta Polski. "Złożyłem aplikację w publicznym naborze ogłoszonym przez Sekretarza Generalnego ONZ Antonio Guterresa na funkcję Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców (UNHCR)" - przekazał Hołownia w mediach społecznościowych.

Hołownia zna się na tym lepiej niż na polityce

"Nigdy wcześniej Polaka nie było w takim miejscu w strukturach ONZ, a temat wsparcia humanitarnego znam lepiej, niż politykę, bo zajmowałem się nim dwa razy dłużej, rozwijając moje fundacje na całym świecie. Te dwa lata nauczyły mnie zaś budować więź między państwami" - napisał Hołownia w mediach społecznościowych. "Nie trzeba chyba nikomu tłumaczyć, jak ważne byłoby dodanie do tego ogromnego wyzwania polskiej i szerzej - wschodniej i północnoeuropejskiej perspektywy" - dodał.

Hołownia dostanie poparcie rządu?

Aby dostać tę funkcję, Hołownia musiałby mieć poparcie polskich władz, w tym prezydenta. To by wyjaśniało, czemu marszałek od wyborów prezydenckich stara się budować dobre relacje z Karolem Nawrockim i Jarosławem Kaczyńskim - spekulował Onet. Gdyby się udało, nowe stanowisko Hołownia miałby objąć na przełomie roku.

Czy Szymon Hołownia może liczyć na poparcie rządu? Myślę, że to dobra kandydatura - w ten sposób rzecznik rządu Adam Szłapka w rozmowie z Polsat News ocenił zgłoszenie marszałka Sejmu na stanowisko Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców. Trudno, aby rząd nie popierał takiej kandydatury - dodał.

Szłapka powiedział, że zgłoszenie kandydatury "to jest decyzja i pomysł Szymona Hołowni". Im więcej Polaków na międzynarodowych, ważnych stanowiskach, tym lepiej dla Polski - dodał.