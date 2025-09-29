Szymon Hołownia nie miał ostatnio dobrej passy. Dwukrotnie przegrał wybory, a w czasie ostatnich dostał tylko 4,99 proc. poparcia jako kandydat na prezydenta. Oprócz tego, w listopadzie musi oddać fotel marszałka Sejmu liderowi Lewicy Włodzimierzowi Czarzastemu, zgodnie z umową koalicyjną. Dlatego, jak ustalił Onet, Hołownia od kilku miesięcy prowadzi starania o posadę komisarza ONZ w Genewie.

Aby dostać tę funkcję, Hołownia musiałby mieć poparcie polskich władz, w tym prezydenta. To by wyjaśniało, czemu marszałek od wyborów prezydenckich stara się budować dobre relacje z Karolem Nawrockim i Jarosławem Kaczyńskim - czytamy w Onecie. Gdyby się udało, nowe stanowisko Hołownia miałby objąć na przełomie roku.

Hołownia nie będzie przewodniczącym Polski 2050

Szymon Hołownia przekazał w sobotę, że nie będzie ubiegał się o funkcję przewodniczącego partii. Powiedział, że nadszedł odpowiedni moment, aby przekazać "pałeczkę w sztafecie". Wybory odbędą się w styczniu.

Marszałek Sejmu coraz częściej pokazuje także, że nie podoba mu to, co robi Donald Tusk i jego rząd. W piątek Sejm nie przyjął wniosku o odrzucenie w pierwszym czytaniu prezydenckiego projektu ustawy o zapewnieniu budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. O wyniku zadecydowały m.in. głosy posłów Polski 2050 Szymona Hołowni.

Do decyzji Sejmu odniósł się premier Donald Tusk, który stwierdził, że "nie akceptuje głosowania posłów w tej sprawie" oraz traktuje tę sytuację jako "zły znak".

Hołownia za obowiązkową religią w szkole

Kolejny rozdźwięk w koalicji pokazuje czwartkowe głosowanie. Sejm skierował do dalszych prac obywatelski projekt ustawy "Tak dla religii i etyki w szkole", który zakłada wprowadzenie do szkół dwóch obowiązkowych lekcji religii lub etyki w tygodniu.

Za dalszymi pracami nad projektem zagłosowali: wszyscy głosujący posłowie PiS, Konfederacji oraz PSL-TD, a także 8 z 28 głosujących posłów Polska2050-TD, w tym marszałek Sejmu Szymon Hołownia.

Hołownia potwierdza

Hołownia potwierdził doniesienia Onetu. "Złożyłem aplikację w publicznym naborze ogłoszonym przez Sekretarza Generalnego ONZ Antonio Guterresa na funkcję Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców (UNHCR)" - przekazał w mediach społecznościowych.

"Nigdy wcześniej Polaka nie było w takim miejscu w strukturach ONZ, a temat wsparcia humanitarnego znam lepiej, niż politykę, bo zajmowałem się nim dwa razy dłużej, rozwijając moje fundacje na całym świecie. Te dwa lata nauczyły mnie zaś budować więź między państwami" - napisał Hołownia w mediach społecznościowych. "Nie trzeba chyba nikomu tłumaczyć, jak ważne byłoby dodanie do tego ogromnego wyzwania polskiej i szerzej - wschodniej i północnoeuropejskiej perspektywy" - dodał.