Informację o zaplanowanym przesłuchaniu w prokuraturze marszałka Sejmu Szymona Hołowni podała jako pierwsza Wirtualna Polska. Potwierdził to rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie prokurator Piotr Antoni Skiba. Lider Polski 2025 ma zostać przesłuchany 10 października.

Szymon Hołownia o namawianiu go do "zamachu stanu"

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia pod koniec lipca powiedział na antenie Polsat News, że e wielokrotnie sugerowano mu, aby opóźnił zaprzysiężenie Karola Nawrockiego na Prezydenta RP i dokonał w ten sposób "zamachu stanu". Pytany, kto składał mu te propozycje, mówił o ludziach, którym "nie podobał się wynik wyborów prezydenckich".

Wielokrotnie proponowano mi czy sugerowano, rozpytywano mnie, czy jestem gotowy przeprowadzić "zamach stanu", bo do tego to się sprowadza - mówił Hołownia w Polsat News. To było testowanie, co ja zrobię - dodał. Mówię o "zamachu stanu" mając na myśli sytuację, w której prezydent został wybrany, a ja mówię: nie podoba mi się ten prezydent, to może go nie zaprzysięgnę, pobędę sobie prezydentem, bo przecież takie były koncepcje - tłumaczył Szymon Hołownia. Ocenił również, że poprzez powołanie Zgromadzenia Narodowego "uniknęliśmy rozpadu państwa".

Przesłuchano już szefa KRRiT Macieja Świrskiego

Prokurator Piotr Antoni Skiba zapowiedział, że Szymon Hołownia zostanie przesłuchany jako świadek. - Wniosek o przesłuchanie został finalnie dołączony do sprawy tak zwanego zamachu stanu - poinformował rzecznik prokuratury. Śledztwo dotyczy podejrzenia przestępstwa zmiany ustroju RP przez wysokich urzędników państwowych. Interia podaje, że trwają także przesłuchania innych osób. Działania zaplanowane zostały do końca grudnia. Rzecznik przekazał przy tym, że w ostatnich dniach przesłuchano m.in. byłego przewodniczącego KRRiT Macieja Świrskiego.

Wniosek wpłyną w lipcu

Rzecznik prokuratury pod koniec lipca potwierdził z kolei, że wniosek w sprawie słów marszałka skierował mec. Bartosz Lewandowski - będący pełnomocnikiem Krajowej Rady Sądownictwa w ramach postępowania dot. "zamachu stanu" zainicjowanego zawiadomieniem prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego.