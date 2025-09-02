Zaświadczenie o niekaralności dla opiekunów na wycieczkach szkolnych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, rodzice, którzy zgłoszą się jako opiekunowie na wycieczkę szkolną, muszą przedstawić zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (KRK). Jest to konieczne, ponieważ w tej sytuacji działają oni jako wolontariusze. Ministerstwo Sprawiedliwości sugeruje, aby placówki ustalały listę takich osób na początku roku szkolnego i na tej podstawie przeprowadzały weryfikację.

Obowiązek weryfikacji nie dotyczy natomiast rodziców, którzy jedynie odprowadzają dziecko do szkoły.

Co musisz wiedzieć o lex Kamilek?

Przepisy te, wprowadzone w ramach nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, mają na celu zwiększenie ochrony dzieci przed przestępczością seksualną. Obowiązują one w miejscach, w których praca wiąże się z kontaktem z dziećmi, takich jak:

placówki edukacyjne,

miejsca wypoczynku,

placówki leczenia,

ośrodki sportowe.

Przed nawiązaniem współpracy, pracodawca ma obowiązek sprawdzić każdego kandydata w Rejestrze Sprawców Przestępstw na tle seksualnym oraz uzyskać od niego zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego.

Zmiany w przepisach i kontrowersje

Planowana nowelizacja ustawy, która miała uściślić niektóre kwestie (np. zwolnienie z obowiązku przedstawiania zaświadczeń dla jednorazowo zaproszonych gości), została zawetowana przez prezydenta. Sprzeciw wyraziła również Rzeczniczka Praw Dziecka, argumentując, że proponowane zmiany mogłyby obniżyć standardy ochrony dzieci i narazić je na kontakt z osobami karanymi.

Zaświadczenie z KRK musi przedstawić również opiekun praktykanta, który prowadzi działalność edukacyjną. Obowiązujące przepisy nie regulują jednoznacznie kwestii związanych z prywatnymi korepetycjami czy jednoosobowymi gabinetami psychologicznymi lub stomatologicznymi. Osoby studiujące, które pracują z dziećmi, podlegają weryfikacji w KRK oraz Rejestrze Sprawców Przestępstw na tle seksualnym.

Ustawa nie precyzuje, jak długo jest ważne zaświadczenie z KRK.

Jak uzyskać zaświadczenie?

Zaświadczenie z KRK można uzyskać osobiście lub przez pełnomocnika, składając odpowiedni formularz zapytania. Wniosek można złożyć w Biurze Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego lub w jego oddziałach.