W wtorek 2 września, około godz. 6.00 znaleziono ciało martwej 44-letniej kobiety na klatce schodowej kamienicy przy ul. ks. Skorupki, znajdującej się tuż przy katedrze.

Zatrzymano 48-letniego mężczyznę

"Ustalamy, co tam się stało. Zatrzymaliśmy 48-letniego mężczyznę. Wyjaśniamy jego udział w zdarzeniu" - powiedziała "Faktowi" aspirant Kamila Sowińska, rzeczniczka prasowa Komendy Miejskiej Policji w Łodzi. Jak dowiedział się portal tvp.info, śledczy nie wykluczają, mężczyzna i kobieta znali się. "Wygląda na to, że przebywali wcześniej w mieszkaniu zatrzymanego. Więcej informacji o sprawie przekażę po ustaleniach biegłych" - powiedział rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi, Paweł Jasiak. Paweł Jasiak.

Reklama

Policja i prokuratura nie wykluczają udziału osób trzecich w doprowadzeniu do śmierci kobiety. Jak podkreślają, na razie jest jeszcze za wcześnie, by podawać szczegółowe informacje