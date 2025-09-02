Kulisy spotkania Tusk-Nawrocki

Przekazałem panu prezydentowi przed jego wyjazdem do Waszyngtonu potwierdzenie, że rekomendacje przygotowane przez rząd pozostają w mocy. Minister Sikorski informował, co jest priorytetem z punktu widzenia polskich interesów. I ja szczerze trzymam kciuki za efektywność tych relacji. Bezpieczeństwo Polski jest oczywiście kluczowe - poinformował premier Donald Tusk podczas posiedzenia rządu.

Reklama

Nie chcę w żaden sposób narzucać jakieś agendy, która jest niewykonalna. Dobrze byłoby z całą pewnością, żeby konsekwencje np. ceł nie były dla Polski dotkliwe, ale nie jestem pewien, czy to będzie agenda spotkania panów prezydentów. Jedno jest pewne, że prezydent Nawrocki wie od nas, czego Polska oczekiwałaby po tej wizycie- powiedział.

W czwartek odbędzie się też spotkanie "koalicji chętnych". To są te 32 państwa, które kontaktują się ze sobą w sprawie Ukrainy i pomocy dla niej w wojnie z Rosją. Więc w czwartek będę uczestniczył w tym spotkaniu. Tym razem gospodarzem jest prezydent Macron i będziemy dyskutować o tym, co na tym etapie można zrobić na rzecz pokoju i zatrzymania rosyjskiej agresji - dodał premier.

Donald Tusk: Mam dwie dobre informacje

Reklama

Mam dwie dobre informacje. Często słyszymy, że nie umiemy się pochwalić, mówić o tym, co Polsce się udaje. Faktem absolutnie historycznym stało się to, że Polska w ostatnich dniach trafiła do bardzo ekskluzywnego grona państw bilionerów - poinformował Donald Tusk.

Wiem, że to są abstrakcyjne statystyki, ale robi wrażenie. Jest 20 takich państw na świecie. Na 195 państw 20 należy do tego klubu bilionerów i to nie jest na pewno nasze ostatnie słowo. To od nas wszystkich będzie zależało, czy będziemy kontynuowali ten marsz w górę tak efektywnie - komentował.