W programie "Debata Gozdyry" na antenie Polsat News doszło do ostrej wymiany zdań między posłem PiS Piotrem Uścińskim a Andrzejem Rozenkiem z KO. Dyskusja dotyczyła wprowadzonej w tym roku szkolnym edukacji zdrowotnej, która zastąpiła wychowanie do życia w rodzinie. Nowy przedmiot od początku budzi emocje.

Spór o nowy przedmiot w szkołach. Awantura w programie Polsat News

Poseł PiS Piotr Uścińskipowołał się na list episkopatu, w którym biskupi przestrzegają przed udziałem w zajęciach. Według niego edukacja zdrowotna może mieć "zły wpływ religijności młodzieży".

– Biskupi dbają o stronę religijną i nakłaniają wiernych, żeby wypisywali dzieci z edukacji zdrowotnej, dlatego że udział w tych lekcjach seksualizujących dzieci może mieć zły wpływ na religijność – mówił Uściński.

– Jeśli jest program w szkole, który ma łamać sumienia dzieciom, rodzicom, to trzeba z tego wypisać dzieci – dodał, zaznaczając, że konstytucja daje rodzicom prawo decydowania o wychowaniu dzieci.

"W głowę się puknijcie". Ostra reakcja na wypowiedź posła PiS

Wypowiedzi posła spotkały się z ostrą reakcją Andrzeja Rozenka. Poseł KO zarzucił PiS podporządkowanie się Kościołowi.

– W wyścigu do całowania pierścienia biskupa po prostu prześcigacie się w głupocie. To co robicie jest po prostu żałosne – stwierdził. – Jarosław Kaczyński będzie uczył Polaków, w jaki sposób ma być skonstruowana rodzina, a pan Schreiber – jak powinna wyglądać wierność małżeńska, a pan Mejza, jak powinno się kochać dzieci, tak? W głowę się puknijcie. Zostawcie to rodzicom – dodał polityk KO.

Wiceminister zdrowia Wojciech Konieczny starał się tonować emocje. – Być może dla uspokojenia nastrojów można w tym programie coś zmienić, poprawić, dopuścić jakiś konsultantów, chociaż on jest dobry, chociaż mówimy o tej jednej jedenastej, czyli tym jednym dziale, bo chyba nie jesteście przeciwni, żeby uczyć młodzież, że wysiłek fizyczny jest dobry albo trzeba się dobrze odżywiać, albo jakie są objawy chorób najczęstszych – przekonywał.

Krytyczne uwagi zgłosił także Marek Szewczyk z Konfederacji. – Co tam znalazłem groźnego? Chociażby ta dieta planetarna, która wcale nie jest prozdrowotna, wpisuje się w trendy UE, żeby teraz ograniczać mięso, która jest 'ekologiczna' – ocenił.

Nowy przedmiot w szkołach. Co to jest edukacja zdrowotna?

Edukacja zdrowotna w tym roku szkolnym ma charakter nieobowiązkowy. Rodzice, którzy nie chcą, aby ich dzieci brały udział w zajęciach, muszą do 25 września złożyć pisemną rezygnację u dyrektora szkoły. W przypadku pełnoletnich uczniów obowiązek ten przechodzi na nich samych.

Edukacja zdrowotna to przedmiot holistyczny, który obejmuje zagadnienia z zakresu zdrowia fizycznego, psychicznego, seksualnego, społecznego i środowiskowego. Łączy wiedzę z nauk medycznych, społecznych, przyrodniczych i humanistycznych.