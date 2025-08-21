Naczelna pielęgniarka Maria Wróbel, cytowana przez "Wirtualną Polskę", poinformowała, że Narodowy Fundusz Zdrowia przekazał szpitalowi środki jedynie za pierwszy kwartał, podczas gdy placówka nadal oczekuje na finansowanie za drugi kwartał działalności oddziału.

Szokujące słowa Michała Szczerby. Agnieszka Gozdyra nie wytrzymała

Między innymi o tej sprawie dyskutowano w programie "Debata Gozdyry" w Polsat News.

Reklama

– Rzeczywiście sytuacja jest niepokojąca i z pewnością są bardzo dobre obiekty wokół Konina, które natychmiast tych pacjentów są w stanie przyjąć – skomentował europoseł KO Michał Szczerba na antenie Polsat News.

Jego słowa wywołały gwałtowną reakcję prowadzącej program Agnieszki Gozdyry. -Ja nie wierzę, że pan to mówi. (...) ja się rzadko unoszę, ja nie wierzę, że pan to mówi – powiedziała.

"Niech pani się w ogóle nie odzywa". Awantura w programie na żywo

Reklama

Do dyskusji włączyły się również posłanki Paulina Matysiak i Józefa Szczurek-Żelazko, które ostro skrytykowały wypowiedź Szczerby.

– Wychodzi na to, że są to pacjenci drugiej kategorii. Nie przyjmiemy was do szpitala i sorry, cześć – zareagowała posłanka Razem Paulina Matysiak.

– Niech pani się w ogóle nie odzywa dobrze, bo akurat w sprawach onkologicznych mam bardzo osobiste i rodzinne doświadczenia – uniósł się poseł Szczerba.

– Panie pośle, każdy ma kogoś, kto umarł, choruje, albo sam choruje. Niech pan przestanie, błagam pana – odpowiedziała mu Agnieszka Gozdyra.

– Jeżeli ktoś w tej chwili został z Konina odesłany, niech natychmiast znajdzie inną placówkę na terenie województwa wielkopolskiego – powtórzył Michał Szczerba.

Burza w sieci po słowach Michała Szczerby. "Buta, arogancja, bezczelność"

Słowa Szczerby wywołały lawinę komentarzy w mediach społecznościowych. Minister energii Michał Motyka (PSL) stwierdził w programie "Graffiti", że słowa posła Szczerby były "wypowiedziane z rozpędu, bez zastanowienia czasami".

Z kolei posłanka Marcelina Zawisza (Razem) ostro oceniła zachowanie posła KO. "Buta, arogancja, bezczelność. Nie ma słów, które potrafiłyby opisać wściekłość na to co się dzieje i jak na to reaguje przedstawiciel władzy. Osoby które walczą z nowotworem nie mogą czekać" – napisała.

Natomiast poseł PiS Paweł Jabłoński napisał na X: "Bezczelny funkcjonariusz władzy Michał Szczerba pluje w twarz chorym na raka".

Reakcja po skandalicznych słowach. "Żądam natychmiastowego wyjaśnienia"

Po lawinie negatywnych komentarzy europoseł PO ponownie zabrał głos. "Żądam natychmiastowego wyjaśnienia przez Ministerstwo Zdrowia karygodnego zachowania szpitala w Koninie i wstrzymania przyjęć" - napisał na X.

"Nie można zostawić pacjentów samych sobie. Muszą mieć pełną informację, by natychmiast rozpocząć leczenie w innej placówce. Nie można zmarnować ani jednego dnia!" – dodał.