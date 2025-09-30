Gdyby w najbliższą niedzielę odbywały się wybory parlamentarne, to 28,7 proc. wyborców poparłoby KO (spadek o 1,2 pkt. proc. względem sierpniowego badania), 28,1 proc. PiS (spadek o 2,5 pkt. proc.), a 13,4 proc. Konfederację (spadek o 1,7 pkt. proc.).

7,6 proc. głosów poparcia w badaniu otrzymała Lewica (spadek o 0,4 pkt. proc.), 5,7 proc. Konfederacja Korony Polskiej (wzrost o 2,9 pkt. proc.) zamykając - jak wskazano w badaniu - "pulę partii, które przekraczają próg wyborczy przepuszczający do Sejmu”.

4,1 proc. ankietowanych oddało swój głos na PSL (wzrost o 0,5 pkt. proc.), 2,6 na partię Razem (spadek o 1,1 pkt. proc.), 1 proc. głosów otrzymała Polska 2050 (spadek o 1,1 pkt. proc.), a 8,8 proc. badanych nie wie na kogo oddałoby swój głos (wzrost o 4,6 pkt. proc.).

KO i PiS łeb w łeb. Konfederacja traci. A kto nie wchodzi do Sejmu?

Frekwencja wyniosłaby 52,6 proc., 38,4 proc. nie poszłoby do urn, natomiast 9 proc. nie wie, czy wzięłoby w nich udział.

Reklama

Badanie CATI przeprowadzono w dniach 26-27 września br., na grupie 1073 respondentów.