Magdalena Biejat zapowiedziała, że w drugiej turze odda głos na Rafała Trzaskowskiego i do tego samego zachęca wyborców lewicy. - Dzisiaj największa odpowiedzialność za to, żeby przekonać lewicowych wyborców do pójścia do głosowania w drugiej turze, do oddania tego głosu przeciwko skrajnej prawicy, leży na barkach Rafała Trzaskowskiego, a ja deklarowałam chęć wsparcia i rozmowy na ten temat - powiedziała.