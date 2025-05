Wiceszefowa Nowej Lewicy w programie "Kropka nad i" w TVN24 jako przykład mobilizacji elektoratu wskazywała wybory w Rumunii, które wygrał Nicusor Dan.

Kiedy wspólne oświadczenie Trzaskowskiego i Biejat?

Wybory w Rumunii pokazały, że trzeba zmobilizować ten elektorat lewicowy, więc jutro spodziewajmy się wspólnego komunikatu Rafała Trzaskowskiego i Magdaleny Biejat – powiedziała Kucharska-Dziedzic.

Trzaskowski: Nie chodzi o proste przekazanie poparcia

Trzaskowski pytany o rozmowy z Magdaleną Biejat na temat udzielenia mu przez nią poparcia, zadeklarował, że jest otwarty na spotkanie ze wszystkimi, którzy będą chcieli z nim na ten temat rozmawiać. Tu nie chodzi o takie proste przekazanie poparcia, trzeba szanować wyborczynie i wyborców – mówił kandydat KO.

Z kolei wiceszefowa Nowej Lewicy poinformowała, że podczas poniedziałkowego spotkania Biejat z Trzaskowskim rozmowy toczyły się wokół tematów istotnych dla – jak relacjonowała – m.in. młodego elektoratu. Ponadto poruszane zostały według niej kwestie mieszkalnictwa, warunków pracy i praw kobiet.

Biejat o Lewicy "silnej, szczerej, skupionej na wartościach"

Magdalena Biejat w poniedziałkowym wpisie na platformie X podziękowała za ponad 829 tys. głosów, które uzyskała w I turze wyborów prezydenckich. "Wyniki wyborów pokazują, że bardziej niż kiedykolwiek potrzebujemy silnej, szczerej i skupionej na wartościach Lewicy. Lewicy, która nie boi się Brauna, Mentzena i Nawrockiego, nie ustępuje przed skrajną prawicą. Dzisiejszy dzień to koniec kampanii, ale to nie koniec walki o legalną aborcję, o sprawną ochronę zdrowia, o mieszkania dostępne dla zwykłych, pracujących ludzi. To dopiero początek i wielka motywacja do dalszej pracy" – dodała Biejat.

Trzaskowskiego w poniedziałek jednogłośnie jako kandydata na prezydenta poparł już Naczelny Komitet Wykonawczy PSL. Z kolei Sławomir Mentzen informację o poparciu przed II turą ma przekazać we wtorek w południe podczas konferencji prasowej.

Wyniki wyborów prezydenckich 2025

Według oficjalnych danych PKW kandydat KO Rafał Trzaskowski uzyskał 31,36 proc. głosów, popierany przez PiS Karol Nawrocki - 29,54 proc. Oznacza to, że Trzaskowski oraz Nawrocki zmierzą się 1 czerwca w II turze wyborów. Trzecie miejsce zajął kandydat Konfederacji Sławomir Mentzen - uzyskał 14,81 proc. głosów. Za nim znalazł się wykluczony z Konfederacji Grzegorz Braun z wynikiem 6,34 proc. Na następnych miejscach uplasowali się: kandydat Trzeciej Drogi Szymon Hołownia z wynikiem 4,99 proc., kandydat Razem Adrian Zandberg - 4,86 proc., kandydatka Nowej Lewicy Magdalena Biejat - 4,23 proc.