"Wielu poszkodowanych i świadków uciekło, szukając schronienia przed strzałami do pobliskich lokali i domów" - poinformowało na platformie X biuro szeryfa hrabstwa Beaufort.
W komunikacie podkreślono, że wśród rannych cztery osoby są w stanie ciężkim.
Trwa śledztwo
Tożsamość ofiar nie została jeszcze ujawniona. Policja prowadzi intensywne śledztwo i apeluje o cierpliwość oraz wsparcie dla rodzin poszkodowanych. "To tragiczne i trudne wydarzenie dla wszystkich. Prosimy o cierpliwość w trakcie prowadzenia dochodzenia. Nasze myśli są z ofiarami i ich bliskimi" - przekazano w oficjalnym komunikacie. Jak podaje AP, co najmniej cztery osoby spośród rannych są w stanie ciężkim.
