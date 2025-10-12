"Wielu poszkodowanych i świadków uciekło, szukając schronienia przed strzałami do pobliskich lokali i domów" - poinformowało na platformie X biuro szeryfa hrabstwa Beaufort.

W komunikacie podkreślono, że wśród rannych cztery osoby są w stanie ciężkim.

Trwa śledztwo

Tożsamość ofiar nie została jeszcze ujawniona. Policja prowadzi intensywne śledztwo i apeluje o cierpliwość oraz wsparcie dla rodzin poszkodowanych. "To tragiczne i trudne wydarzenie dla wszystkich. Prosimy o cierpliwość w trakcie prowadzenia dochodzenia. Nasze myśli są z ofiarami i ich bliskimi" - przekazano w oficjalnym komunikacie. Jak podaje AP, co najmniej cztery osoby spośród rannych są w stanie ciężkim.