Rutte dodał, że NATO odpowiada za aspekty wojskowe projektu, natomiast UE ma zapewnić wsparcie finansowe i wykorzystać możliwości rynku wewnętrznego.

NATO i UE budują "mur dronowy". Nowa tarcza ma chronić Europę

Ministrowie obrony państw NATO spotkają się w środę w kwaterze głównej Sojuszu w Brukseli, by rozmawiać m.in. o inwestycjach w obronność oraz o wsparciu Ukrainy.