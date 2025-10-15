NATO i UE budują "mur dronowy". Nowa tarcza ma chronić Europę

NATO i Unia Europejska współpracują w kwestii budowy "muru dronowego", mającego chronić państwa członkowskie przed atakami z powietrza – poinformował w środę sekretarz generalny Sojuszu Mark Rutte przed spotkaniem ministrów obrony NATO w Brukseli.
Rutte dodał, że NATO odpowiada za aspekty wojskowe projektu, natomiast UE ma zapewnić wsparcie finansowe i wykorzystać możliwości rynku wewnętrznego.
Ministrowie obrony państw NATO spotkają się w środę w kwaterze głównej Sojuszu w Brukseli, by rozmawiać m.in. o inwestycjach w obronność oraz o wsparciu Ukrainy.
