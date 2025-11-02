Amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW) poinformował w tym miesiącu, że Rosja rozpoczęła "Fazę Zero" – pierwszy etap przygotowań do możliwej przyszłej wojny z NATO. Wśród państw Sojuszu rośnie niepokój. Według informacji "Welt am Sonntag" Christopher T. Donahue, naczelny dowódca sił lądowych NATO, dziewięć dni temu w Brukseli przedstawił przedstawicielom wojskowym 32 krajów organizacji kompleksową koncepcję obronną.

Więcej wojska przy granicy z NATO

Niepokojąca jest przede wszystkim reorganizacja rosyjskich okręgów wojskowych - wynika z rozmów z dziennikarzami niemieckiego dziennika. Reforma ta doprowadziłaby w przyszłości do zwiększenia obecności rosyjskich wojsk na granicach z krajami NATO - powiedział szef estońskiej służby wywiadowczej Kaupo Rosin w wywiadzie dla "Welt am Sonntag".

Od pewnego czasu nowe jednostki rosyjskie stacjonują już w pobliżu granicy z NATO. Po jednym lub dwóch tygodniach szkolenia jednostki te są szybko przenoszone do Ukrainy, aby tam walczyć. Ale w końcu wrócą - dodał Kaupo Rosin.

Ryzyko ataku na terytorium NATO

Nikt nie wie, jak długo potrwa wojna w Ukrainie. Jednak ryzyko ataku na terytorium NATO, zwłaszcza w krajach bałtyckich, będzie największe po jej zakończeniu - powiedział były wysoki rangą generał sojuszu w rozmowie z "Die Welt".

NATO w odpowiedzi zamierza aktualizować tajne regionalne plany obronne i wzmocnić gotowości bojową. Chodzi m.in. zwiększenie wydatków na obronność do 5 proc. PKB każdego kraju do 2035 r. oraz rozmieszczenie cięższej broni na wschodniej flance.

Rosja przygotowuje się do długotrwałej konfrontacji z Ukrainą i NATO - ostrzegał w swoim przemówieniu szef NATO Mark Rutte. Sojusz obawia się, że obecne działania mogą być preludium do większych agresji w przyszłości.

Kiedy Rosja może zagrozić państwom NATO?

Rosja prawdopodobnie będzie w stanie zagrozić państwom europejskim i państwom NATO w ciągu około 12 miesięcy od zawarcia rozejmu w Ukrainie. Nawet bez pełnej odbudowy swojej armii, co prawdopodobnie zajmie kilka lat - powiedziała BBC Christina Harward z amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną (ISW).

Co dla NATO oznaczałoby zawieszenie broni z Ukrainą? Tysiące doświadczonych w walce rosyjskich żołnierzy zostałoby uwolnionych i Rosja mogłaby następnie przerzucić tych żołnierzy na swoją granicę z NATO - dodała Harward.

Według oceny ISW z września, Moskwa rekrutuje nowych żołnierzy w tempie 7,900 tygodniowo, a także buduje rezerwę strategiczną z nowych rekrutów. Co ciekawe, nie widzimy, by Rosja wykorzystywała tę pulę w wojnie w Ukrainie, co naprawdę każe nam myśleć, że zachowuje ją na później, być może na potencjalną wojnę z NATO - pokreśliła Harward.