Orban z wizytą w Białym Domu

Trump przywitał węgierskiego przywódcę przed wejściem do Zachodniego Skrzydła Białego Domu, nazywając go „wielkim przywódcą”. Pytany, czy wciąż zamierza się spotkać z Władimirem Putinem w Budapeszcie, Trump odparł, że „zawsze jest możliwość, by odwiedzić Budapeszt”. Ani Trump, ani Orban nie odpowiedzieli na pytanie o import rosyjskiej ropy naftowej. Powitanie Orbana odbyło się bez asysty pocztu sztandarowego, który zwykle towarzyszy wizytom zagranicznych przywódców.

Dla Orbana jest to pierwsza wizyta w Białym Domu od 2019 r. po izolacji podczas rządów Joe Bidena. Jak zapowiedział szef MSZ Węgier Peter Szijjarto, podczas wizyty podpisana zostanie umowa o współpracy w obszarze energetyki jądrowej. Według Departamentu Stanu USA, chodzi o porozumienie w sprawie rozpoczęcia negocjacji o współpracy w tej sferze. Jak powiedział PAP przedstawiciel węgierskiej delegacji, umowa ma dotyczyć zakupu uranu z USA za pośrednictwem firmy Westinghouse.

Węgrzy liczą na wyłączenie z sankcji

Obok Szijjarto w węgierskiej delegacji uczestniczą też ministrowie m.in. budownictwa, transportu i gospodarki. Węgrzy liczą też na uzyskanie wyłączenia z amerykańskich sankcji nałożonych na rosyjskich gigantów naftowych Rosnieft i Łukoil, co uderza także w węgierskie podmioty. Prezydent Trump powiedział w ubiegłym tygodniu, że choć Orban prosił o takie wyłączenie, to dotąd go nie otrzymał.