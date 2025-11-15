Prawie 53 tys. samic padło ofiarą wirusa H5N1

Wyspa na południowym Atlantyku jest domem dla największej na świecie populacji południowych słoni morskich. Naukowcy szacują, że 53 tys. samic zmarło po uderzeniu ptasiej grypy w 2023 roku. Badacze przestrzegli przed „poważnymi konsekwencjami” dla przyszłości gatunku, po tym, gdy populacja zmniejszyła się o 47 proc.

Możliwe, że straty spowodowane ptasią grypą zostały spotęgowane przez samice, które pod wpływem fizycznego stresu porzucały swoje młode - dodano.

Wyniki tego badania są druzgocące – powiedział dziennikowi "Guardian” prof. Ed Hutchinson, wirusolog z Uniwersytetu w Glasgow, który nie brał udziału w badaniu. Nie jest jasne, jak poważny będzie wpływ tego wirusa na inne gatunki ssaków i ptaków w Antarktyce i subantarktyce – dodał.

Wpływ ptasiej grypy na ekosystemy Antarktyki

Wirus H5N1 wywarł już niszczycielski wpływ na ekosystemy na całym świecie, od kolonii ptaków morskich w Wielkiej Brytanii po uchatki w Ameryce Południowej. Wkrótce dowiemy się, co to będzie oznaczać dla Antarktydy - podkreślił ekspert.

Największa udokumentowana w historii fala ptasiej grypy utrzymuje się od 2022 roku - przypomniała dpa. Wirus atakuje głównie ptaki, ale został również wykryty u kilku ssaków.