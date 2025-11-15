Osunięcie ziemi zabiło co najmniej sześć osób

Osunięcie ziemi w czwartek w mieście Cilacap pogrzebało kilkanaście domów – podała Antara, powołując się na władze lokalne. Znaleźliśmy trzy kolejne ciała, pozostawiając do odnalezienia 17. Pracujemy najlepiej, jak potrafimy – zapewnił agencję jeden z urzędników z agencji zarządzania kryzysowego.

Władze wcześniej odnalazły trzy ciała. Ofiary - jak przekazali urzędnicy - znajdowały się na głębokości od 3 do 8 metrów.

Pora deszczowa w Indonezji

Pora deszczowa w Indonezji rozpoczęła się we wrześniu i potrwa do kwietnia - przewiduje indonezyjska agencja meteorologiczna. Wiąże się to ze zwiększonym ryzykiem powodzi i intensywnych opadów deszczu w wielu obszarach - zaznaczyły media.

W styczniu osuwisko wywołane ulewnymi deszczami w innym mieście środkowej Jawy, Pekalongan, zabiło co najmniej 25 osób.