11 listopada 2025 roku w Warszawie obowiązywał zakaz używania pirotechniki podczas zgromadzeń publicznych. Mimo to Mentzen został uchwycony z odpaloną racą, co wywołało reakcję służb.

Nie jest świętą krową, nie jest ponad polskie prawo i stosowne procedury policja uruchomi w tym zakresie. Jego chroni oczywiście immunitet. Ten immunitet, żeby go ukarać, musi być zdjęty. Policja będzie wykonywać swoje działania – powiedział na antenie Radioa TOK FM Marcin Kierwiński.

Sławomir Mentzen pod lupą policji. Kierwiński: Nie jest świętą krową

Policja zbiera dowody w tej sprawie. "Sprawdzany jest monitoring oraz nagrania z policyjnych kamer. Przesłuchani mają też być świadkowie. Gdy mundurowi skompletują materiał dowodowy, wniosek o uchylenie immunitetu trafi do Biura Prewencji Komendy Głównej Policji. Tam zostanie zweryfikowany i za pośrednictwem prokuratora generalnego zostanie wysłany do Sejmu"- informuje "RMF FM".

Jeśli wniosek o uchylenie immunitetu zostanie przyjęty, lider Konfederacji może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za złamanie przepisów.

